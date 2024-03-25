أعلنت إريكسون (المسجلة في ناسداك: ERIC) ودو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (EITC)، عن تحقيق إنجاز بارز في نشر تقنية الجيل الخامس المستقلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يمثل خطوة مهمة في تطور شبكات الهاتف المحمول في المنطقة.

نجحت الشركتان في تجربة على شبكة دو الحية دون الاعتماد على عُقد الاختبار في نشر 10 ناقلات في كل قطاع، محققة سرعة تنزيل إجمالية تصل إلى 16.7 جيجابت في الثانية. واعتمدت التجربة على تقنية الجيل الخامس المستقلة (SA) من إريكسون والاتصال الراديوي المزدوج الجديد (NR-DC) وبرامج تجميع الناقل للجمع بين 8 حاملات من الموجات المليمترية (mmWave) وناقلتين من النطاق المتوسط.

ومن خلال الاستفادة من نطاق الموجات المليمترية ومنتجات نظام الراديو من إريكسون، بما في ذلك منتج AIR 6419، يمهد هذا الإنجاز الطريق لزيادة سعة الشبكة التي ستوفر لمستخدمي الوصول اللاسلكي الثابت (FWA) الحاليين تجارب متميزة وفرصاً جديدة للواقع المعزز/الواقع الافتراضي (AR/VR) والألعاب السحابية.

يقول سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في دو: "نهدف في دو إلى الارتقاء بمستوى الاتصال إلى المستوى التالي بما يتناسب مع مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن فخورين بهذه وبتحقيق سرعة تنزيل عن طريق 10 ناقلات وبواسطة تقنية الجيل الخامس المستقلة (SA)، وتمثل هذه التجربة مع إريكسون قفزة نوعية في رحلتنا لبناء شبكة استثنائية تقدم أفضل تجربة ممكنة لعملائنا ".

ومن جانبه قال نيكولاس بليكسيل، نائب الرئيس ورئيس إريكسون في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في إريكسون الشرق الأوسط وإفريقيا: "نحن سعداء بتحقيق إنجاز كبير في هذه التجربة مع دو، لإظهار قوة تقنية الجيل الخامس المستقلة، فإن هذه التجربة التي تتضمن حل الاتصال الراديوي المزدوج الجديد وبرامج تجميع الناقل، تمهد الطريق في دولة الإمارات العربية المتحدة لمستقبل من التطبيقات والخدمات المبتكرة التي ستغير طريقة تواصلنا. علاوة على هذا، التجربة تمثل شهادة على قوة التعاون والابتكار لقيادة مستقبل الاتصالات المتنقلة ".

تتمتع إريكسون ودو بشراكة استراتيجية طويلة الأمد تمتد لسنوات عديدة تهدف إلى توفير تجارب مستخدم استثنائية لعملاء دو.