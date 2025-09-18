MONTRÉAL, le 18 septembre 2025 — Aujourd'hui, Ericsson Canada a annoncé la poursuite de sa collaboration de longue date avec l'Université Concordia grâce à une nouvelle subvention Alliance du CRSNG. Ce nouveau projet quinquennal sera axé sur l'avancement de la recherche visant à améliorer la sécurité des réseaux de télécommunications natifs en nuage, étape cruciale pour garantir la résilience des réseaux mobiles dans le cadre de l'infrastructure nationale du Canada et pour renforcer davantage la position d'Ericsson en tant que partenaire de confiance.

Cette initiative reflète le partenariat solide entre Ericsson et l'Université Concordia, le premier partenaire universitaire de niveau 1 d'Ericsson en Amérique du Nord. La recherche fera appel à des experts du secteur issus d'Ericsson, à des professeurs de l'Université Concordia et à des étudiants de cycle supérieur afin de développer des technologies et des solutions de sécurité innovantes pour les réseaux mobiles, en mettant l'accent sur l'accès radio et le cœur de réseau.

«En tant que partenaire de confiance de l'écosystème, Ericsson Canada s'engage à mener le développement de réseaux mobiles sécurisés, résilients et prêts pour l'avenir, déclare Nishant Grover, président d'Ericsson Canada. Ce nouveau projet poursuit notre collaboration avec l'Université Concordia et concrétise notre vision commune de créer des solutions de sécurité qui répondent à l'évolution de l'environnement des télécommunications natives en nuage.»

«L'importance de la sécurité et de la disponibilité est soulignée à mesure que les réseaux mobiles deviennent partie intégrante de la société», ajoute Eva Fogelström, directrice de la sécurité chez Ericsson Research. Notre collaboration fructueuse et de longue date avec l'Université Concordia contribue à définir des solutions de sécurité pour la 5G et la 6G, en prévision des besoins futurs. »

Ericsson Canada s'engage à tirer parti des partenariats entre l'industrie et le monde universitaire pour stimuler l'innovation dans des technologies essentielles telles que la 5G, la 6G, la cybersécurité, l'IA et l'informatique en nuage. Cette collaboration élargie avec l'Université Concordia souligne un engagement mutuel à faire progresser la sécurité des réseaux sur la scène mondiale.

Avancer la recherche en matière de sécurité des télécommunications

En tant que partenaire universitaire de niveau 1, l’Université Concordia fait partie du réseau universitaire mondial d'Ericsson, conçu pour favoriser les avancées technologiques marquantes et le leadership éclairé. Le programme du CRSNG se concentrera sur le développement de nouvelles solutions de sécurité pour les réseaux natifs en nuage afin de protéger les infrastructures critiques, le partage des connaissances par le biais de publications dans des revues et conférences mondiales de premier plan sur la sécurité, et la promotion des talents technologiques canadiens grâce à 16 nouveaux postes de recherche de cycle supérieur.

Le projet sera dirigé par Lingyu Wang, professeur affilié à l'Institut d'ingénierie des systèmes d'information de l’Université Concordia, en tant que chercheur principal, avec les professeurs Mourad Debbabi et Suryadipta Majumdar comme co-enquêteurs. Leurs recherches porteront sur la sécurité et la stabilité de la technologie native en nuage, qui devient essentielle à l'évolution de la 5G et à la transition vers la 6G. La subvention permettra de faire progresser l'innovation en matière de cybersécurité tout en créant de nouvelles occasions pour les chercheurs de cycle supérieur hautement qualifiés dans un domaine stratégiquement important.

Ce nouveau chapitre du partenariat entre Ericsson et l’Université Concordia s'appuie sur les réalisations impressionnantes du programme de professeurs-chercheurs industriels du CRSNG 2019-2024, qui a donné lieu à des recherches à fort impact sur la confidentialité, les enquêtes sur les attaques et la correction des vulnérabilités, dont les résultats ont été présentés lors de conférences mondiales de premier plan sur la sécurité.

Plus de 70 ans à connecter les Canadiens et Canadiennes

Depuis plus de 70 ans, Ericsson Canada est un pilier de l'écosystème d'innovation du pays, appuyant les fournisseurs de services de communication à travers chaque génération des technologies mobiles. Ericsson est également un partenaire clé du réseau national visant à favoriser l'adoption de la 5G et la collaboration au Canada. Avec des centres de recherche et développement et des bureaux à Montréal, à Ottawa et à Toronto, Ericsson Canada figure parmi les principaux investisseurs en recherche et développement du pays, avec une moyenne de 345 millions de dollars par an. L'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation mondiale dans le domaine de la durabilité des réseaux est motivé par ses investissements en R et D ici au Canada et par ses partenariats avec Environnement et Changement climatique Canada et des institutions universitaires de premier plan, qui se concentrent sur la manière dont l'IA et d'autres technologies peuvent contribuer à atteindre les objectifs en matière d'action climatique.