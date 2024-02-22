Cradlepoint的嵌入式物联网蜂窝解决方案与SmartSort的AI可持续智能废弃物处理系统成功联接

近日，全球云交付LTE和5G无线网络边缘解决方案领导企业Cradlepoint宣布，SmartSort Technologies将采用其蜂窝路由器为人工智能（AI）回收箱提供动力，以促进可持续的商业实践。Cradlepoint的安全物联网连接解决方案将蜂窝网络的灵活性与SmartSort人工智能相结合，将回收和堆肥需求从成本中心转变为利润中心，旨在为办公楼、体育场馆和任何实施垃圾分类计划的公共场所提供支持。

作为无线连接变革的先行者，Cradlepoint为合作伙伴提供各种解决方案和无与伦比的5G/LTE专业技术。这些创新成果使合作伙伴能够根据自身的特定需求定制连接解决方案，并且最大程度地发挥下一代无线技术的优势。SmartSort是Cradlepoint全新嵌入式合作伙伴计划的一环。通过该计划，企业能够获得经过认证、安全且可扩展的解决方案以及最佳的5G和LTE集成能力，使得追求创新的制造商能够专注于其核心应用和解决方案。

Cradlepoint嵌入式合作伙伴计划副总裁Jonathan Fischer表示：“Cradlepoint具有变革性的嵌入式合作伙伴计划正在引领一个合作创新的新时代。这项合作不止是建立连接，还要将我们的前沿蜂窝和安全技术无缝嵌入到业界领先的系统和解决方案中。我们将全力以赴地保证网络安全，帮助合作伙伴巩固其物联网应用的未来。这一嵌入式合作伙伴计划反映了我们共同的愿景和利益以及致力于在4G和LTE领域提供最佳、最可靠的用户体验。”

借助能够提供丰富“零信任”安全服务的Cradlepoint S700多用途物联网路由器，SmartSort客户数据和公共IP地址在实现更高效循环利用的同时，还能免受外部威胁。任何连接到路由器的物联网设备都会立即对公共扫描和其他内部网站关闭。通过将安全流程卸载到服务网关，可以轻松定义访问策略，并且由服务网关负责管理路由器更新和编排流程。

Cradlepoint首席营销官兼爱立信企业无线解决方案营销负责人Donna Johnson表示：“通过将5G应用于可持续发展领域可实现边缘的智能化，使人们能够做出正确的决策。Cradlepoint及其母公司爱立信关心可持续发展以及我们对地球的影响。SmartSort很好地体现了5G和新兴数字技术会对企业和我们的后代产生怎样的影响。”

全球只有9%的塑料垃圾被回收利用。因此，垃圾充斥着垃圾填埋场和海洋，对自然资源造成了不可逆转的破坏。SmartSort可简化回收工作，利用SmartSort AI识别废弃物并向处理设备显示其属于哪一类废弃物。每个回收垃圾箱都与传感器相连，可对每个垃圾进行读取、测量和称量。SmartSort解决方案可对垃圾箱进行实时监控，同时将信息反馈给负责追踪并创建垃圾分流报告的云端应用。

SmartSort垃圾箱的主要功能包括可减少污染的智能分拣系统以及能够为产生废弃物的活动和监管路径提供支持的实时数据采集功能。SmartSort的监管链保证展示企业的企业责任承诺，而碳信用核算方法则使企业能够参与到Scope 2和Scope 3的可持续发展承诺中。

SmartSort首席执行官Cris Luce表示：“SmartSort不止是一个回收箱，它还是一个智能废弃物管理平台。我们提供的是一个由数据驱动的解决方案，因此100%的连接时间至关重要。多年来，我们试用了若干种蜂窝连接解决方案，但效果良莠不齐，远程管理能力也不尽人意。采用了NetCloud Manager的Cradlepoint是首个为支持我们AI方案的网络提供连接与洞察的解决方案。”

在今年的巴塞罗那世界移动通信大会（MWC）上，Cradlepoint和SmartSort将在爱立信展台（2号展厅2O60号展位）展示这一强大的AI可持续发展解决方案示例。

关于Cradlepoint

Cradlepoint能够随时随地连接不同的人、地点和事物，给您带来更丰富的体验、更多工作方式和更出色的业务成果。该公司是无线广域网络（Wireless WAN）的先驱，致力于提供可使用Cradlepoint NetCloud™控制的先进4G和5G路由器和适配器。企业和公共机构仰赖Cradlepoint及其Cellular Intelligence在需要的地点构建可靠安全的网络，连接固定和临时工作站、车辆、物联网装置以及远端员工。Cradlepoint总部位于爱达荷州博伊西，是爱立信（NASDAQ：ERIC）的全资子公司及其企业无线解决方案业务部门的一部分。公司在亚太地区、加拿大、欧洲、印度和拉丁美洲均设有全球办事处。www.cradlepoint.com

关于SmartSort

SmartSort提供能够显示企业废弃物处置和产生活动的系统。该公司的材料信息交换平台是首个基于专利方法和电子设备的自动化废弃物管理平台，可为循环经济中的可持续材料管理提供可执行的洞察。在某些情况下，这些系统能够将消费后产品废弃物转移活动中的报废处理游戏化、增强和商业化，同时连接整个价值链上的主要利益相关方。在其他情况下，这些系统会跟踪运营过程中产生的废弃物，在所有材料处置事件（包括运营过程中产生的废弃物和报废处理）的整个数据生命周期中提供可追溯性和真实性报告。