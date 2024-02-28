MWC 24 | 爱立信和中国移动合作的多维度节能技术荣获GTI 2024年度移动技术创新突破奖
日前，在2024世界移动通信大会（MWC2024）期间，爱立信和中国移动合作的多维度节能技术荣获“2024 GTI 年度获奖产品与方案—移动技术创新突破奖”（Innovative Breakthrough in Mobile Technology Award）。该奖项旨在评选上一年度中在移动通信技术上提供创新性方案并为产业做出杰出贡献的厂家。爱立信以基于意图的智能化实现和显著的节能效果荣获此奖，标志着这一技术创新受到了业界的充分认可，这将帮助运营商加快向智能化转型的步伐。
该技术带来两大创新：
- 可以根据业务需求和节能目标定义不同的基站解析意图，并基于运营商的意图实现节能最大化；
- 基站使用AI算法实时判断网络部署场景并预测话务，其毫秒级快速闭环从时域、频域、空域、功率域多维度选择最佳的节能算法。
爱立信与中国移动合作，在5G现网中对该技术进行了验证。相比传统的节能技术，意图驱动的多维节能技术在性能优先的前提下实现了平均13.1%的节能增益，在节能优先的前提下实现了平均19.3%的节能增益。
爱立信多维度节能技术是迈向人工智能与通信网络深度融合的重要一步。通过持续挖掘人工智能的潜能，帮助运营商持续提升网络性能、降低网络能耗，推动行业的可持续发展。爱立信通过将网络的“性能“、”节能“、”赋能“、”智能“结合起来，打造价值驱动的卓越网络，共创共享更加数字化的未来。
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