爱立信携手du，利用十载波聚合（10CC CA），在5G独立组网上实现16.7Gbps下载速度

近期，爱立信和阿联酋综合电信公司（EITC）旗下的du共同宣布，阿联酋的5G独立组网（SA）部署上取得里程碑式的成就，标志着该地区的移动网络演进向前迈出了重要一步。

在du的现网上进行的一次不依赖特定测试节点的实验中，爱立信与du成功地完成了单扇区的十载波（10CC）部署，实现了高达每秒16.7 Gbps的聚合下载速度。

该实验基于爱立信5G SA NR双连接（NR-DC）与载波聚合技术，将毫米波（mmWave）的8个载波和中频段的2个载波聚合到了一起。

利用包括AIR 6419在内的爱立信无线系统产品和毫米波频段，这一里程碑为提升网络容量铺平了道路。这将为现有的固定无线接入（FWA）用户带来差异化体验，还为增强现实/虚拟现实（AR/VR）和云游戏领域创造新的机遇。

du首席技术官Saleem Alblooshi表示：“在du，我们的目标是将连接水平提升到能够满足阿联酋未来需求的新高度。我们十分高兴地宣布，通过在5G SA现网上部署十个载波聚合（10CC CA），创下了16.7 Gbps的纪录。这场与爱立信联合开展的试验标志着我们在打造卓越网络、为消费者提供最佳体验的道路上迈出了一大步。”

爱立信副总裁兼中东和非洲地区海湾阿拉伯国家合作委员会国家负责人 Nicolas Blixell 表示：“我们十分高兴在与du的这场开创性试验中取得了巨大成就。此次试验展示了5G独立组网的强大功能，我们的NR双连接（NR-DC）和载波聚合解决方案，为阿联酋未来的创新应用和服务奠定了基础，并将改变我们的连接方式。这证明了合作与创新在推动未来移动通信发展方面的力量。”

爱立信与du建立了多年长期战略合作关系，旨在为du的客户带来独一无二的用户体验。