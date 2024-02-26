遠傳電信與愛立信今日（26日）於2024世界行動通訊大會（Mobile World Congress, MWC）簽訂2024年Beyond 5G 合作備忘錄（MOU），在遠傳董事長徐旭東、愛立信資深副總裁暨東北亞區總裁藍尚立(Chafic Nassif)見證下，由遠傳總經理井琪、台灣愛立信總經理周大企共同簽署。雙方將攜手為整併後的新遠傳打造性能卓越的行動網路，以提供差異化服務與優質使用者體驗、並利用AI技術加速節能與減少碳排量、持續探索網路演進技術以打造安全可靠的網路等三大面向，建構具備智慧、節能與韌性的行動網路。

根據愛立信《2023全球消費者5G報告》指出，5G消費者願意為差異化網路服務支付11%額外費用，網路應用程式介面（Application Programming Interface, API）作為營運商提供增強網路體驗的重要途徑，未來遠傳與愛立信將致力透過網路API實現差異化5G服務，釋放5G商業潛力，為遠傳創造更多元的營收來源。報告也顯示，關鍵場所的5G效能會影響使用者忠誠度，而行動數據流量80%都是在室內產生，雙方將強化室內5G網路設備與解決方案的部署，提升室內連接服務品質與室內精準定位等，並且擴大開發不同領域的5G室內應用案例，在智慧工廠、公共安全和智慧建築等企業應用創造新機會。

在永續行動網路方面，繼去年在遠傳網路上以愛立信AI 節能方案達成降低平均25%能耗的成果後，雙方將進一步運用AI探索智慧節能的網路營運，包含自動監測各個站點細胞（Cells）的節能情況、實時監控並預測網路流量，並透過AI演算法決定各細胞的最佳節能模式，協助遠傳持續降低網路碳排放。另外，透過愛立信新一代軟硬體與網路架構能夠協助遠傳快速部署與管理網路資源，提供安全可靠且高效的行動網路，透過持續的網路演進與發展，更進一步達成永續目標。

遠傳與愛立信於MWC 2024簽訂「B5G AI永續網路演進MOU」，在遠傳董事長徐旭東(左1)、愛立信資深副總裁暨東北亞區總裁藍尚立(左4)見證下，由遠傳總經理井琪(左2)、台灣愛立信總經理周大企(左3)共同簽署。

遠傳總經理井琪表示：「今年MWC展現通訊界旺盛的研發活力，聚焦如何加速邁向B5G、AI賦能和永續未來，協助各產業創造嶄新價值。遠傳5G創新與永續發展並重，透過結合愛立信領先全球的網路技術，運用AI持續優化5G網路體驗的同時，也能大幅降低能耗；結合遠傳新經濟布局、豐富的垂直場域建置經驗，將超前部署下一世代的多元應用場景。遠傳在MWC展期將與多家全球頂尖大廠、電信業巨擘深度交流，展現台灣5G世界級的實力，更將持續結盟全球重量級伙伴，擴大遠傳電信本業和新經濟布局。」

台灣愛立信總經理周大企表示：「根據愛立信的研究顯示，25%的台灣用戶希望能夠使用差異化網路連接 (QoS)，愛立信的重要目標是協助遠傳實現客製化的行動網路服務。同時，透過導入愛立信先進AI技術，我們很高興能夠成功協助遠傳達成智慧化且永續的網路營運，未來我們將持續加速節能的腳步，共同實現雙方淨零目標。」

愛立信新任資深副總裁暨東北亞區總裁藍尚立(Chafic Nassif)特別出席見證與遠傳電信簽署合作備忘錄，並表示：「愛立信與遠傳擁有長達20年的合作關係，一直是我們在全球重要的策略合作夥伴，相信透過再次簽署合作備忘錄，能夠更加鞏固我們的共同目標，持續打造兼具卓越性能與永續節能的行動網路，一起推動台灣的數位淨零未來。」

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5G價值： 將效能轉化為忠誠度

愛立信行動趨勢報告2023年11月

愛立信AI節能方案在遠傳網路達成平均25%能耗降低