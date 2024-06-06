愛立信攜手 du以十載波聚合，在 5G 獨立組網上實現 16.7 Gbps 下載速度

近期，愛立信和阿聯綜合電信公司（EITC）旗下的 du 共同宣布，阿聯酋的 5G 獨立組網（SA）部署上取得新里程碑，為該地區的行動網路演進向前邁出了重要的一步。

在 du 的現網上進行的一次不依賴特定測試節點的實驗中，愛立信與 du 成功地部署了十個載波聚合（10CC CA），實現高達每秒 16.7Gbps 的聚合下載速度。

該實驗基於愛立信 5G SA 新無線電雙連接（NR-DC）和載波聚合，將 8 個毫米波（mmWave）載波和 2 個中頻載波組合在一起。

利用包括 AIR 6419 在內的愛立信無線系統產品和毫米波頻段，這一里程碑為提升網路容量奠下基礎。這將為現有的固定無線接入（FWA）用戶帶來差異化體驗，還為擴增實境/虛擬實境（AR/VR）和雲端遊戲領域創造新的機會。

du 技術長 Saleem Alblooshi 表示：「在du，我們的目標是將連接水準提升到能夠滿足阿拉伯聯合大公國未來需求的新高度。我們十分高興地宣布，透過在 5G SA 現網上部署十載波聚合（10CC CA），創下了16.7 Gbps 的紀錄。這場與愛立信共同合作的實驗代表我們在打造卓越網路、為消費者提供最佳體驗的道路上邁出了一大步。」

愛立信副總裁暨中東和非洲地區海合會國家負責人 Nicolas Blixell 表示：「我們十分高興在與 du 的這場開創性實驗中取得巨大成就。此次實驗展示了 5G 獨立組網的強大功能，我們的新無線電雙連接（NR-DC）和載波聚合解決方案，為阿拉伯聯合大公國未來的創新應用和服務奠定了基礎，並將改變我們的連接方式。這證明了合作與創新在推動未來行動通訊發展方面的力量。」

愛立信與 du 長期建立了戰略合作關系，旨在為du的客戶帶來獨一無二的用戶體驗。