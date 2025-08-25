【参加者募集】エリクソン、ソフトバンク、ソフトバンクホークスが福岡でロボット教育プログラム「H.E.R.O Lab」を開催
エリクソン・ジャパン株式会社（以下、エリクソン）は、ソフトバンク株式会社（以下、ソフトバンク）および福岡ソフトバンクホークス株式会社（以下、ソフトバンクホークス）の協力の下、2025年9月20日（土）に福岡市の王貞治ベースボールミュージアムSupported by 博多グリーンホテルにて、小学校5年生の児童から中学校1年生の生徒を対象としたロボット教育プログラム「H.E.R.O Lab（ヒーローラボ）」を開催します。
本プログラムの名称「H.E.R.O Lab」は、ソフトバンクが掲げる企業理念「情報革命で人々を幸せに（Information Revolution — Happiness for everyone）」の「H（Happiness）」と「E（Everyone）」、エリクソンのコアバリューである「Respect（尊敬）」の「R」、そして誰にでも開かれたイベントであるという「Open（オープン）」の「O」から構成されています。
本プログラムは、エリクソンがグローバルで提供するロボット教育プログラム「Connect to Learn：デジタルラボ・プログラム」を基にした、ロボットの組み立てや基本的なプログラミングを楽しみながら体験できる取り組みです。参加者は、野球場を模したコース上でロボットを野球選手に見立てて、ロボットにボールを打たせて各塁を走行させる競技を行います。また、エリクソンとソフトバンクの社員がメンターとして参加し、子どもたちの学習をサポートします。
エリクソンは、このプログラムを通じて、地域社会への貢献と次世代のテクノロジー人材の育成を目指しています。
【開催概要】
日時：2025年9月20日（土）10:00〜12:30
場所：BOSS E・ZO FUKUOKA 4F王貞治ベースボールミュージアム Supported by 博多グリーンホテル内 ワークショップルーム（福岡市）
対象：小学5年生〜中学1年生
定員：30名（参加無料・応募者多数の場合は抽選）
内容：ロボット組み立て・プログラミング体験、競技会
特別ゲスト：福岡ソフトバンクホークス 前監督 球団統括本部付特別アドバイザー 藤本博史氏
参加特典：福岡ソフトバンクホークス 観戦チケット
9月20日(土) オリックス戦 14：00～試合開始
※参加特典の観戦チケットはホークスの社会貢献活動の一環であるメセナシートにご賛同いただいている企業様からご提供いただいています。メセナシートの詳細やご協賛企業様については以下公式サイトよりご確認ください。
https://www.softbankhawks.co.jp/csr/mecenat/
※特別ゲストの藤本博史氏は「H.E.R.O Lab」のみ参加となり、野球観戦には参加されませんのでご注意ください。
【参加申込】
お申込はこちらのフォームから
応募締切：9/7(日) 23:59
当選者へのご連絡：9/8(月)
皆様のご応募をお待ちしております。
Connect to Learn: デジタルラボ・プログラムについて
エリクソンの「Connect to Learn」は、世界中の子ども達がデジタル教育を受けられる環境づくりとICTスキル の習得を支援する取り組みで、世界45カ国・約57万人の子ども達に提供されています。その一環である「デジタルラボ・プログラム」は、プログラミングや新しいテクノロジーの世界に初めて出会う11歳から16歳の子どもたちをサポートする革新的な体験型教育コンテンツです。ロボット工学、人工知能、電子工学の基礎、ゲームの作成方法などについて、楽しく創造的な方法で学ぶことができる基礎レベルの五つのコースで構成されています。
エリクソンは、日本でも「デジタルラボ・プログラム」の取り組みを実施しており、2024年には宮城県仙台市で「エリクソンデジタルラボ2024」を開催しました。
