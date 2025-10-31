エリクソンとサウジアラビア鉄道公社、5Gを活用した鉄道運行の高度化で協業

エリクソン（NASDAQ: ERIC）とサウジアラビア鉄道公社（SAR）は、5G技術を活用して鉄道運行を高度化するための協力覚書（MoU）を締結しました。

この協業は、サウジアラビア王国の国家輸送・物流戦略および、サウジ・ビジョン2030の目標に沿って、鉄道通信システムの近代化、乗客体験の向上、そして交通分野のデジタル化を推進することを目的としています。最新の5Gインフラを鉄道ネットワークに導入することで、鉄道システムの信頼性と接続性を強化することを目指しています。

エリクソンは、5Gおよび次世代鉄道モバイル通信システム（FRMCS）技術に関する専門知識を活かし、高度な鉄道通信および運行機能を実現するためのソリューション、インフラ、技術支援を提供します。

このMoUの下、両社は、信頼性と安全性を備えた鉄道通信および性能向上サービスを確保するために、ミッションクリティカルな5G機能を導入します。また、次世代鉄道モバイル通信システムに基づくユースケースや、乗客向けの高速ブロードバンドソリューション（「ギガビット・トレイン」）の開発・実証も行います。

さらに、鉄道分野における5G応用を検証するためのテストラボまたはイノベーションセンターの設立、SARチーム向けの次世代鉄道モバイル通信システム／5G鉄道技術に関するトレーニングプログラムの開発、そして既存のSAR路線におけるエリクソン製ソリューションの試験導入を実施し、実環境での統合および性能を評価します。これにより、列車制御、職員間通信、リアルタイム映像配信、車両内IoT接続などのユースケースが可能になります。

エリクソンとSARの協業は、5G技術が鉄道業界にもたらす変革の可能性を示すものであり、サウジアラビアにおける鉄道通信システムの近代化に向けた重要な一歩となります。両社は、王国の国家的なデジタルトランスフォーメーション目標を支える、接続性の高い効率的な鉄道ネットワークの構築に向けて歩みを進めています。

続きを読む：

ミッションクリティカルな4Gおよび5Gによるスマート鉄道