Newmont在全球首次使用爱立信5G专网打造5G远程遥控推土机车队

近期，Newmont在澳大利亚最大的地下矿区和世界一级矿区-Cadia金铜矿部署了爱立信5G专网，率先在地表作业中将5G专网技术应用于远程遥控推土作业。

凭借爱立信5G专网的更大的覆盖范围、容量和性能，Newmont突破了以前使用Wi-Fi时所面临的限制，充分释放了多台推土机的生产潜力，将设备作业效率提升至新的水平，并保障了工人的安全。

此前在使用Wi-Fi时，Newmont最多只能在不超过100米的范围内连接两台机器，超过这个距离则无法使用网络和机器。Wi-Fi的不稳定性和不可预测性会导致长时间的停机，每次停机需要6小时甚至更长时间才能排除故障并恢复连接。

借助爱立信的5G专网，Newmont现在可通过一台5G无线设备，在跨度达2.5公里的尾矿工程施工区中将整个推土机车队连接，足以满足多达12台推土机的需求。与以往使用Wi-Fi相比，5G不但彻底杜绝了因通信不稳定或中断而产生的影响，还提高了生产安全性以及工人单次推动的土方量。

Newmont流程控制、网络与运营蜂窝网络总监Chris Twaddle表示：“爱立信的5G专网为我们提供了一个可扩展的高性能解决方案。该解决方案既满足了覆盖需求，也保证了员工的安全。它还帮助我们实现了长期数字化转型愿景，让我们在全球的一级露天和地下矿井使用5G进行智能采矿。”

Newmont正在使用爱立信的5G集成型无线产品与爱立信Massive MIMO技术，通过高速上行链路连接实现远程遥控推土作业，以实现更高级别的高性能矿山作业能力。与传统无线技术相比，爱立信Massive MIMO使矿业公司能够使用中频段频谱，在更远的距离上实现更高的上行链路吞吐量，令特定无线产品的网络容量产生倍增效应。爱立信上行链路增强功能（Ericsson Uplink Booster）是用于无线产品中的爱立信硅芯科技微处理器内置的一项功能，可将上行链路信号强度提高十倍，从而显著优化上行链路/上传性能表现。

爱立信企业无线解决方案部、企业5G负责人Manish Tiwari表示：“Newmont Cadia矿区部署的网络展示了5G在工业领域的强大作用，比如爱立信领先的无线产品组合可大幅减少覆盖一个工业站点或区域所需要部署和运营的基础设施数量。这也使企业能够使用自己的5G专网，在无需大量频谱资源的情况下，实现基于视频的先进管控措施和计算机视觉方案所需的高性能支持。这对于在频谱受限市场中运营的企业尤为重要。”