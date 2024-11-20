2024世界互联网大会 | 爱立信 “5G可编程网络”荣膺“世界互联网领先科技成果”奖
日前，2024世界互联网大会乌镇峰会召开。期间，爱立信的“5G可编程网络”荣膺“世界互联网领先科技成果” 殊荣。爱立信的“5G可编程网络”可通过一系列创新功能，增强网络用户体验，推动运营商收入增长，并提高运营效率，并为行业发展开辟了全新的可能性。
当前，全球在5G网络部署取得显著成果同时，5G的发展也面临两大挑战：一是商业潜力未充分挖掘，二是5G网络运营难度提升。在5G网络建设比较领先的区域，运营商在关注网络部署的同时，越来越重视收入增长、盈利能力和5G的投资收益。
爱立信依托于“差异化连接”、“AI赋能和意图驱动”以及“网络能力开放”三大基石的5G可编程网络是解决5G商业化挑战，释放5G价值的关键。相比传统的5G网络，5G可编程网络是当前5G网络一次重大的提质升级。
其中，差异化连接能支持多种类的业务，并精确匹配每个业务的需求，确保业务体验持续、可预期、可保障。随着未来更多业务如RedCap、XR与精确定位等的出现，差异化的重要性将更加凸显。5G可编程网络能为不同业务提供包括统计、无线调度、载波聚合、流量控制等在内的差异化保障。
而AI赋能和意图驱动则可以赋能用户对5G网络进行编程，提供端到端的差异化体验，通过AI和大模型技术将用户需求转换成业务意图，并对意图进行分解，在网络侧完成冲突检测，策略生成、策略实施、效果评估的闭环流程。
此外，网络能力是指将5G网络能力进行封装，以标准化API接口的形式向外开放，让开发者无需了解复杂的5G网络参数，即可实现对网络资源的动态调用。目前，爱立信已聚合全球众多的开发者，形成了丰富多元的生态。
爱立信中国区总裁方迎表示：“爱立信的5G可编程网络在网络运营和行业应用等诸多领域进行了成功的验证，获得了全球产业界的广泛认可。爱立信希望和运营商及千行百业的伙伴一起，打造一个更加开放的、可编程的、智能化的生态系统，加速产业数字化，助力构建网络空间命运共同体。”
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