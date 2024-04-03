爱立信支持中国移动全球首发5G-A商用部署

2023年12月的3GPP全会宣告了5G Advanced（以下简称“5G-A”）的第一个版本Rel-18的冻结，同时此次会议还批准了Rel-19的主要范围，确定了5G-A的未来方向，标志着5G-A时代的正式到来。

中国移动在业界率先开展5G-A新技术试验，年内在超过300个城市启动全球规模最大的5G-A商用网络部署。为加速5G-A终端普及，中国移动年内计划推动产业链推出超20款5G-A终端，发展5G-A终端用户超2000万，并向用户提供更高速率、分层分级的保障体验，满足特定业务形态、特定客群需求的通信服务需求，提供多量纲计费模式。在发布会上，中国移动还同步成立了5G-A创新产业联盟。

爱立信作为中国移动长期的合作伙伴，在5G-A的国际标准、方案、产品和技术验证等多方面与中国移动紧密合作。未来，爱立信将继续在包括5G-A创新产业联盟在内的国内外技术与产业平台上，助力中国移动探索5G-A新应用、新业务，做好技术创新，共同推进5G-A产业链成熟，通力创新5G-A商用新模式。