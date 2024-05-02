广东暴雨来袭，爱立信迅速响应，全力守护通信生命线

在受灾严重区域，爱立信紧急启动水灾网络保障工作。爱立信的工程师们深入受灾一线，与地市公司紧密合作，开展受灾基站的抢通、抢修工作，努力恢复基站的正常运行，确保通信服务的连续性和稳定性。

爱立信迅速组建了一个以建、维、优三条线、多名网络专家为主的通信保障团队。自4月20日起，该团队实行24小时监控，密切关注指标变动及网络运行情况，并与客户紧密合作，对受灾网格和重点区域进行每日严密监控、汇报统计。爱立信的专家们通过技术手段，对灾区通信网络进行实时监控，及时发现并解决问题。

此外，爱立信迅速调拨大量GPS接收器，并分三批分别送往韶关和清远，以保障基站抢修工作顺利进行。这些GPS接收器对于基站抢修工作至关重要，将帮助工程师快速定位故障点，提高抢修效率。

在韶关江湾镇，面对通信中断，BBU到核心网这一段传输光纤和设备抢修受阻的险情，爱立信积极配合地市客户，采用创新的技术方案，将BBU连接至卫星包，使数据能够通过卫星从基站转发到核心网，从而保障了业务的开通，这一举措解决了当地通信中断的燃眉之急。

在广连高速，面对断站退服，优化团队全力配合通报断站及网络运行情况，帮助客户发现问题，锁定故障点。针对西牛新福田、水边下文洞、阳山连州坪传输三个节点断导致的数个站点断站，爱立信配合传输部门核查断站情况，制作断站站点图层，协助客户合理调度铁塔，抢修故障。

经过多天奋战，爱立信协助广东移动在韶关、清远、广州三地市完成了全部基站的抢修工作。同时，爱立信也协助广东联通和电信紧急开通了受灾地区4G站点的网络共享功能，保障联通和电信用户的网络使用。

此次特大灾害对广东省通信网络造成严重影响。爱立信与客户多方协作，全力解决断网问题。爱立信依托其专业的技术团队与高效的应急响应机制，全力以赴、一线作战，确保通信抢险的顺利开展，为客户提供卓越的服务保障，为灾区民众提供必要的通信服务。