2024MWC上海|爱立信吴立东，Bo Hagerman谈5G商业机遇，6G发展路径

将5G能力充分转化为运营商收入

爱立信东北亚区副总裁吴立东（左二）在“5G商业：下一轮增长浪潮在哪里？”圆桌论坛分享了爱立信如何为运营商创造价值

吴立东女士指出，全球5G网络的发展步伐并不一致。有些运营商仍然处于5G发展的第一阶段，爱立信帮助他们以成本和能效的方式扩大5G连接的规模，提供中频段覆盖和有针对性的室内覆盖解决方案，以确保网络性能，并从NSA平稳过渡到SA，获得新的能力。而对于包括中国在内的一些已经开始5G-A网络建设的运营商，为了更好的助力运营商从投资中受益，爱立信致力于助力运营商构建差异化、高性能、开放和可编程的网络，创造新价值。

增强行业合作，培育创新，实现网络商业价值

吴立东女士强调，通信行业的合作对于培育创新、扩大运营规模以及真正实现可持续增长至关重要。爱立信与全球很多运营商合作，推动创新，她表示，与德国电信在在GNP（全球网络平台）上的合作就是一个很好的例子，爱立信助力德国电信构建了全球第一个商业化的通讯API平台，以便开发者与企业都能够直接调用网络功能，将其集成到应用中，实现创新，同时帮助运营商实现投资商业化。GNP是爱立信重要的全球策略，目前开发者社区成员已超160万。作为GSMA Open Gateway计划的主要参与者，爱立信通过与 KDDI、DT、AT&T和AWS等行业领导者合作，持续推进开放API方面的进展。

技术演进：基于实际需求判断突破

在技术演进方面，Bo Hagerman博士从技术演进的视角出发，探讨从5G到6G的发展路径。

爱立信亚太区前沿技术总监Bo Hagerman博士（左三）在“我们需要下一个‘G’吗”论坛上，就6G技术演进、AI应用潜力与挑战等问题分享了相关见解

Hagerman博士明确指出，虽然6G相较于5G将带来显著的技术飞跃，但决定是否需要引入新一代通信技术（6G）必须依据未来的技术发展趋势和社会实际需求。

他强调，技术的发展是一个持续演进的过程，当前基于现有技术构建的5G网络可能在未来十年内不再是最优选择。因此，假设开始启动6G，必须结合当时的技术状态和社会需求，借助工程师的专业知识来精准定义6G，并预先解决可能出现的技术难题，以确保其满足未来社会的需求。

针对部分运营商倾向于最大化5G发展而非急于部署6G的现象，Hagerman博士提出了一个核心观点：对于不同国家和地区的运营商而言，根据当地市场情况和实际需求，灵活选择网络技术（5G或6G）是至关重要的。

Hagerman博士还着重强调了网络商业化的重要性，并指出需要从行业层面深入探究如何高效实施5G商业化，而这一过程需要行业内各方的密切合作，共同推动。同时，在推动网络商业化的过程中，必须全面考虑整个生态系统的各个方面，包括能源消耗和可持续性等因素。

随着先进服务的不断涌现，数据需求将呈现爆炸式增长，爱立信最新发布的移动市场报告指出，预计到2029年年底，移动数据量复合年增长率将达到约20%。截止2023年年底，5G处理的移动网络数据占据约四分之一，而预计到2029年年底，这一比例将增至约75%。因此，通信产业必须高度关注能源消耗问题，并确保网络的发展与能源使用的效率相匹配。Hagerman博士指出，商业化是一个涉及技术、经济、社会和环境等多方面的复杂过程。只有通过行业内的紧密合作和共同努力，才能推动商业化进程，为最终用户提供更高的成本效益，并促进整个社会的可持续发展。