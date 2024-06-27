2024MWC上海| 爱立信Drazen Jarnjak：“高性能可编程网络”是5G下一步发展的关键

科技发展的关键转折点

（6月27日，上海）随着数字化浪潮的汹涌而至，5G网络作为通往未来的桥梁，牵动着世人的目光。MWC上海首日，爱立信东北亚区副总裁兼网络事业部负责人Drazen Jarnjak在“5G-A时代下，推进Open Gateway发展”论坛中，发表了主题为“拥抱数字化未来：爱立信高性能可编程网络”的演讲，分享了爱立信未来5-10年的行业愿景，并深入阐述了“高性能可编程网络”在创造5G网络新价值中的核心地位。

Drazen Jarnjak指出，我们正处在一个科技发展的关键转折点，能源转型、数字化以及各行业自动化正在全球范围内加速进行。这一变革不仅改变了人们的生活方式，还对企业向消费者提供服务的方式产生了深远影响。在这背后，移动和5G技术扮演着至关重要的角色，其任务是提供“差异化的连接”，以确保服务质量，满足企业和消费者的双重需求。

5G面临商业变现挑战

同时，Drazen Jarnjak强调，目前的关键是如何有效地开放并利用5G网络的新兴能力。他认为，作为行业的一员，开放这些能力是爱立信的使命。然而，尽管5G具有巨大潜力，但由于其尚未被广泛采用，许多开发人员和设计师仍对此知之甚少。

为解决上述问题，爱立信提出了可编程网络的解决方案，即建立一个全球平台来将这些新兴技术的能力推送到开发者指尖。他强调，“我们需要有正确的网络来支持这些能力，确保它们在全球范围内可用，从而获得真正的发展动力。”

高性能可编程网络的核心价值

Drazen Jarnjak指出，高性能可编程网络的核心价值在于其能够赋能创新，推动跨行业的合作与发展。

首先，网络的开放性能够鼓励各行各业的开发者利用网络能力进行创新，打破行业壁垒，实现跨界融合。

其次，差异化连接能力使得网络能够根据不同业务需求提供定制化的服务保障，满足不同行业的特定需求。

最后，意图驱动的网络能够基于人类的意图自动完成更多复杂工作，提高网络的智能化水平，为产业的长期发展和创新提供坚实基础。

爱立信的实践与展望

Drazen提到，目前通过5G提供的服务主要是基于通信的重新打包服务，但这仅仅是开始。为了释放5G的隐藏潜力，爱立信已经采取了多项战略举措，包括收购全球领先的云通信领域厂家Vonage，从而为开发者社区“解锁”5G的全部功能。

通过打造爱立信全球网络平台（GNP），爱立信已经在高性能可编程网络方面取得了显著成果。

该平台能够将电信专业化的语言转化为易于理解的编程语言，使得不同行业的开发者能够轻松调用网络能力。同时，爱立信还通过与多家运营商和企业的合作，验证了高性能可编程网络在实际应用中的效果和价值。

携手业界，推动跨行业创新

演讲中，Drazen还强调了合作与标准化的重要性。他表示，爱立信无法单独完成这些任务，而是需要团队协作，并作为同一个社区以保持一致，这是达到全球规模和拥有全球信息系统最基本的要求。此外，他还提到了全球有40到50个可用的API接口，而这是推动行业增长和利用的正确道路。随着5G技术的不断进步和应用场景的不断拓展，高性能可编程网络将在推动跨行业创新、促进数字化转型方面发挥更加重要的作用。

展望未来，爱立信将通过不断的技术创新和产品升级，构建一个更加开放、可编程、智能化的网络生态系统，为各行各业的创新提供有力支撑。同时，爱立信还将积极参与全球标准化组织的工作，推动高性能可编程网络标准的制定和完善，为整个通信行业的进步贡献力量。