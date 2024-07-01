2024MWC上海GTI峰会|爱立信：共推5G-A×AI融合创新发展，强调AI可信度与隐私保护

AI助力优化网络性能、简化操作

论坛上，Hagerman博士首先强调了AI功能很大程度上取决于来自网络的数据质量，其策略决定了数据的获取、执行和决策，以及确保数据的高质量、高多样性以及强相关的重要性。

另一方面，对于通信领域的AI应用，他指出可利用AI算法优化网络性能和操作，以提升网络服务和简化网络功能。

根据爱立信的评估，目前的AI功能可以有效增强底层MIMO方案，节省网络的能耗，进行网络适配并简化操作。

此外Hagerman博士还提到AI的业务应用层面上的潜在价值。例如，制造领域业利用AI提升性能降低时延，特别在5G-A的特色应用情况下。此外，新加坡国立大学卫生系统（NUHS）基于AI的Prescience系统能够在手术前、中、后期分析患者数据，大大提升了手术安全性同时提升了医疗效率。



爱立信致力携手产业伙伴共同推动5G-A×AI融合创新发展

提升AI可信度，重视隐私保护

随着人工智能日益深入地融入生活，人们对其可信度的担忧与日俱增。在回应业界普遍关注的AI重点要求时，Hagerman博士强调，AI的可信性是至关重要的。这包括信任通信、决策的隐私与安全问题，以及数据训练时数据的保护，特别是这些数据需受到何种程度的限制。

他指出，AI可信度建立在丰富的高质量数据基础之上，而隐私保护对于建立AI可信度至关重要。为实现有效的隐私保护，建立健全的AI隐私监管机制势在必行。

Hagerman博士认为，需要制定相应的法规，并强调了全球统一的可信和安全标准的重要性，以避免产业界走向不同方向。标准化为监管提供了具体的依据和准则，有助于明确AI技术在隐私保护方面的具体操作规范，进一步提升AI可信度，从而营造良好的AI发展环境。