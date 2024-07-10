爱立信迅速响应，紧急驰援平江、洞庭湖两地险情，守护抢险生命线

“硬实力 真功夫” 保障通信畅通

截止7月8日，岳阳移动和爱立信联合应急团队已累计抢通岳阳地区953个基站，业务量恢复占比94%。平江县累计抢通912个基站，华容团洲抢通8个4G基站。同时，爱立信协助岳阳移动开通了应急通信车和轻型可移动微站通信设备，实现了对受灾地区的快速覆盖。同时，应急小组中的维护团队和优化团队对关键区域进行了网络扩容和优化调整，完成了平江、华容县等地15个小区扩容，47条参数优化任务及63个小区负荷均衡调整，确保救援指挥、安置区及救灾路线的通信需求得到满足。

此外，爱立信还通过TBOC服务器部署权值优化工具，采用AI天线权值动态优化、自恢复覆盖补偿等创新技术，即通过设备网管系统支持Massive MIMO Pattern权值自适应优化，基于最优覆盖或最小上行干扰等目标，通过智能迭代算法获取大规模天线阵列的Pattern最优权值，并将Pattern权值自动映射成天线阵列业务波束对应的水平波宽、垂直波宽、相位等参数并自动完成调节，对178个站点进行了优化调整，以支持更多用户接入，更快的上下行速率。

在严峻的强降雨汛情挑战下，爱立信卓越的应急响应与通信保障能力得到了领导作战的运营商的认可。中国移动通信集团湖南有限公司岳阳分公司领导表示：“在灾难面前，爱立信展现出了高度的社会责任感和专业精神，迅速调集技术骨干与设备资源，投入到岳阳抗洪救灾的通信保障工作中。爱立信的这次行动，不仅体现了爱立信公司的专业实力，更展现了人类在面对自然灾害时团结互助、共克时艰的伟大精神。”

一方有难，八方支援

灾害发生后，爱立信南北响应、全方位支援，迅速建立紧急备件调拨的绿色通道，确保紧急需求及时、高效处理。爱立信广州备件中心第一时间成立专项响应小组，在收到客户的紧急备件请求后的最短时间内，以特快加急的方式把60套抢修备件送到了受灾县城。在灾情发生后，北京爱立信工会立刻着手安排应急救援物资，并在第一时间将物资送到现场一线抢修人员的手中。南京ENC工厂在得知华容县缺少部分关键辅材的情况下，安排专人排查调拨，尽可能满足灾区建设需求。江苏、安徽、浙江、湖北、江西等地的团队在最短时间内支援灾区12套应急抢险设备。此外，爱立信还实施了全面安全管理，对全体抢险人员进行了安全生产培训，确保OHS安全抢险。

截至目前，平江与华容两地的抗洪救灾工作仍在紧张地进行中，爱立信各条战线的同仁们，不分昼夜，坚守在抗洪抢险的第一线。在这场与时间赛跑的战役中，爱立信以实际行动诠释了企业的社会责任与担当，为灾区人民搭建起了一座座畅通的信息桥梁。