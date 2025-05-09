爱立信助力荣昌五一旅游 圆满完成通信保障工作

五一假期，荣昌旅游热度空前，总计客流量超过234.5万人次，客流量同比增长超168.2%。通信数据流量较日常提升43.65%，与去年五一相比增幅达37.55%。面对高涨的人流、庞大的数据量，网络压力激增，传统通信网络的承载能力面临严峻考验。

面对复杂且具有挑战的保障任务，爱立信迅速响应，依托丰富的保障经验，制定并实施全面保障方案。保障范围覆盖夏布小镇、万灵古镇、安陶小镇等热门景区，荣昌高铁站交通枢纽，以及政府广场、卤鹅品鉴会场等重点场景。在网络部署上，爱立信通过实时监控解决方案，利用大屏直观显示网络热点区域及相关指标，实现及时预警与实时调整。

在应急通信保障层面，客户要求从基础设施压力、智慧服务需求升级等方面做好荣昌旅游赋能支撑，具体体现为：

基站超载：核心景区及交通枢纽需临时扩容基站，保障游客实时导航、直播分享等需求。

网络时延与稳定性：高密度人流下，4G/5G网络需满足低时延（<50ms）和高吞吐量（>1Gbps）要求

智能调度：需实时监控景区人流密度，通过大数据分析优化游客动线，避免拥堵。

应急响应：食品安全监管、突发事故预警等需快速联动政府与景区管理系统。

爱立信灵活运用软扩、硬扩、新建等技术手段，新增多个小区、同时配合应急通信车、应急方舱等资源调度补充。同时，通过参数优化，确保网络性能达到最优。此外，爱立信组建由荣昌驻地工程师、后台技术专家构成的专业保障团队，全员上阵，同时安排了多名网络优化/网络运维/网络调整工程师组成的后备队，随时响应荣昌现场的紧急需求，全时段响应现场保障工作，随时处理各类突发状况 。

在爱立信的全力保障下，此次通信保障工作圆满完成。五一期间，硬件故障均得到及时处置，网络各项KPI指标，包括掉线率、切换成功率、干扰等均正常波动，未出现重大投诉，网络运行全程平稳有序。游客网络体验大幅改善，网络接通率达标，上下行感知速率良好；借助AI监控与应急联动，通过监控大屏结合智慧网络优化平台，实现可视化实时监控预警及网络优化保障相关工作，助力景区实现安全事故“零发生”。

此次荣昌五一旅游通信保障任务，充分展现了爱立信在通信保障领域的技术能力与高效执行水平。未来，爱立信将继续凭借创新技术与专业服务，为更多场景提供坚实可靠的通信保障，以技术赋能城市发展，助力流量红利向可持续发展动能转化。