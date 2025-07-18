爱立信入选2025彭博绿金“人仁有爱职场”榜单

彭博绿金作为全球及中国首个全面聚焦绿色经济的媒体平台，其推出的 “人仁有爱职场” 榜单深入 ESG 的 “社会 (S)” 维度。关注企业如何创造包容多元的工作环境，从多元化、公平性、包容性及社会责任等方面设置评选标准，考察企业在人才构成、薪酬体系、职场文化等方面的实践。

作为荣登榜单的企业，爱立信一直坚定践行多元、平等、包容的可持续发展理念，从人才招聘、全方位技能和领导力培养、持续学习等各个方面，吸引和培养来自不同性别、年龄、种族、文化背景的优秀人才，打造了一支多元化的员工队伍，持续为企业注入丰富的创新活力。同时，在职场文化建设方面，爱立信通过定期开展丰富多样的文化交流活动、员工培训等方式，促进员工间的相互理解与尊重，构建和强化包容开放的企业氛围。在员工身心健康和与权益保障方面，公司提供了涵盖心理咨询、健康陪伴、团队辅导等多样化的咨询服务，全面呵护员工身心健康。同时，爱立信还定期举办各类志愿者活动, 包括数码实验室、国际信息通信年轻女性日、Plogging 等，和员工一起履行着企业的社会责任。

爱立信中国人力资源总经理赵望熙表示：“荣获此次彭博绿金‘人仁有爱职场’榜单，我们深感自豪。这份荣誉，不仅是对我们在多元化与包容性文化建设方面努力的认可，更是对爱立信坚持“专业进取、尊爱至诚、锲而不舍、诚实守信”价值观的高度肯定，而且，这一领域与公司倡导的Force for Good （向善之力）一致，始终是公司持续发展的核心战略之一。营造好尊重、平等、支持每位员工成长的职场平台，将更好地激发公司持续的创新与活力。”

这份荣誉，也是对爱立信在企业社会责任履行、员工关怀及可持续发展方面的高度认可。未来，爱立信将继续秉持“多元、平等、包容”的理念，不断完善人才培养与实践，践行公司核心价值观，助力公司企业管理和可持续发展。