风雨同舟 有爱同行：爱立信坚守通信保障一线

河北移动团队通信守护

7月25日起，河北承德遭遇连续强降雨引发的洪涝和山体滑坡等次生灾害，通信设施损毁严重。爱立信河北移动团队第一时间组建专项保障队伍，直奔承德灾区，携手移动省市工程、网络等多部门紧密协作，紧急调拨硬件和人员，在复杂灾情中逐点推进抢修。迎难而上、以专业行动诠释责任担当。



北京联通团队信息通道护航

7月29日，北京市发布暴雨红色预警，北京联通即刻启动一级应急响应。爱立信北京联通团队响应号召，保证7*24小时监控网络状态，提供技术支持，重点关注汛情重点区域基站，动态调整天线倾角与信号功率，优化覆盖，确保通信服务稳定畅通。双方携手，保障信息桥梁无阻，风雨无惧。



内蒙移动团队的网络抢通攻坚

7月25日起，内蒙古包头遭遇罕见的持续强降雨。爱立信内蒙团队迅速集结，聚焦关键通信节点及受灾基站，科学调度资源，精准定位隐患，高效执行抢修方案，确保网络快速恢复，为救灾工作提供坚实的信息保障。

从河北承德基站抢修、北京护航信息畅通，到内蒙古包头抢通通信，爱立信始终与客户携手并肩，风雨无阻，共筑通信生命线，为灾区人民提供坚实的信息支撑，助力灾后重建。