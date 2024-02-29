两家公司已经完成Cloud RAN通话，这是部署Open RAN进程中的里程碑。目前，AT&T已经将商用流量放到了Cloud RAN 站点上，首批Cloud RAN 站点位于德克萨斯州达拉斯市南部。

用于Cloud RAN通话的配置已部署在AT&T网络中，第三方供应商将来也可以将此配置用于Open RAN。

AT&T网络主管 Chris Sambar表示："这是AT&T Open RAN之旅的下一个里程碑。通过将流量转移到Cloud RAN站点上，我们正在加速C-Band部署，并继续虚拟化我们的网络。开放网络的未来正在加速而至，我们期待看到它为我们的客户带来的创新。"

爱立信执行副总裁兼网络业务领域负责人Fredrik Jejdling表示："在爱立信，因为我们不懈创新，并积极利用技术趋势与转变保持领先，实现下一次跨越已经成为了我们的本能。与 AT&T的 合作更彰显了我们致力于支持其Open RAN 的雄心壮志。”

作为现场部署的一部分，AT&T和爱立信已将其C-Band流量的一个频段3700MHz迁移到Cloud RAN 基础设施。这是AT&T和爱立信持续合作的下一步，旨在实现Cloud RAN的优势，并推动AT&T向完全开放、灵活、可编程的无线网络目标迈进。

转向 Cloud RAN使AT&T能够以最具成本效益的方式交付和保护数据，同时还为开发人员创建一个开放的环境，以创建新的应用程序和服务。

在快速演进的基于云架构的RAN领域中，AT&T和爱立信将继续提供和优化新的网络功能。