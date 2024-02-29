日前，爱立信与AT&T联合宣布，双方已开始在AT&T的商用5G网络中部署爱立信Cloud RAN 技术。
两家公司已经完成Cloud RAN通话，这是部署Open RAN进程中的里程碑。目前，AT&T已经将商用流量放到了Cloud RAN 站点上，首批Cloud RAN 站点位于德克萨斯州达拉斯市南部。
用于Cloud RAN通话的配置已部署在AT&T网络中，第三方供应商将来也可以将此配置用于Open RAN。
AT&T网络主管 Chris Sambar表示："这是AT&T Open RAN之旅的下一个里程碑。通过将流量转移到Cloud RAN站点上，我们正在加速C-Band部署，并继续虚拟化我们的网络。开放网络的未来正在加速而至，我们期待看到它为我们的客户带来的创新。"
爱立信执行副总裁兼网络业务领域负责人Fredrik Jejdling表示："在爱立信，因为我们不懈创新，并积极利用技术趋势与转变保持领先，实现下一次跨越已经成为了我们的本能。与 AT&T的 合作更彰显了我们致力于支持其Open RAN 的雄心壮志。”
作为现场部署的一部分，AT&T和爱立信已将其C-Band流量的一个频段3700MHz迁移到Cloud RAN 基础设施。这是AT&T和爱立信持续合作的下一步，旨在实现Cloud RAN的优势，并推动AT&T向完全开放、灵活、可编程的无线网络目标迈进。
转向 Cloud RAN使AT&T能够以最具成本效益的方式交付和保护数据，同时还为开发人员创建一个开放的环境，以创建新的应用程序和服务。
在快速演进的基于云架构的RAN领域中，AT&T和爱立信将继续提供和优化新的网络功能。
致媒体编辑
如需相关媒体资料、背景资料和高像素图片，请访问：www.ericsson.com/press。
关于爱立信
爱立信助力通信运营商捕捉连接的全方位价值。我们的业务组合跨网络、数字服务、管理服务和新兴业务，帮助我们的客户提高效率，实现数字化转型,找到新的收入来源。爱立信持续投资创新，从固定电话到移动宽带，致力服务全球数十亿用户。爱立信在斯德哥尔摩纳斯达克交易所和纽约纳斯达克交易所上市。更多信息请访问www.ericsson.com
爱立信中国官方微博 weibo.com/ericssonweibo
爱立信中国官方微信号：Ericssonchina