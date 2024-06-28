《爱立信移动市场报告》：5G驱动运营商改变固定无线接入战略

作为全球电信运营商（CSP）的5G用例之一，固定无线接入（FWA）延续了强劲的涨势。过去一年，提供FWA服务的运营商数量大幅增加。2024年《爱立信移动市场报告》6月刊详细介绍了爱立信最新移动行业预测、区域分析与客户案例等内容。

截至2024年4月，在《爱立信移动市场报告》调研的全球310家运营商中，有241家运营商提供FWA服务。其中有128家（约占总数的53%）基于5G提供FWA服务，较2023年同期增长12个百分点，增长率为29%。

5G FWA具备的速度、数据处理和低时延能力也提高了按网速收费的FWA资费套餐对运营商的吸引力，其下行和上行数据参数与有线或光纤服务不相上下。

这促使提供5G FWA网速收费的资费套餐服务的运营商数量在过去一年中增长了近50%，现在有40%的FWA运营商提供这种资费套餐。FWA目前是仅次于增强型移动宽带（eMBB）的5G用例。

爱立信执行副总裁兼网络业务负责人Fredrik Jejdling表示：“2024年《爱立信移动市场报告》6月刊显示，5G签约数持续强劲增长。目前，增强型移动宽带和固定无线接入（FWA）是主要的5G用例，并且有迹象表明5G功能正在影响运营商的固定无线接入服务。报告还强调需要加大5G独立组网技术的部署力度，以充分发挥5G的潜力。”

目前，全球约有300家运营商提供5G服务，其中约50家已推出5G独立组网（SA）。

在签约数方面，5G在全球所有地区一直保持持续增长。2024年前三月，全球新增约1.6亿的5G签约数，签约总数突破17亿。预计2024年全年新增签约数将近6亿。

研究人员预计，到2029年末，5G签约数将接近56亿，全球5G人口覆盖率（除中国大陆外）将增加一倍，从2023年末的40%提高至2029年末的80%。

预计到2029年底，5G签约数将占移动签约总数的约60%。

从地区来看，预计到2029年底，北美地区的5G签约数将占到签约总数的90%（4.3亿）。

预计到2029年底，印度的5G签约数将从2023年底的1.19亿（约占该国移动签约总数的10%）增长至约8.4亿（占签约总数的65%）。

根据一家领先运营商的统计数据，在用户体验方面，5G中频段上有97%的用户活动实现了小于1.5秒的内容交付时间。相比之下，5G低频段上的这一比例为67%，4G（所有频段）上的这一比例为38%。

中国大陆以外的5G中频段人口覆盖率已达到35%。北美和印度的中频段覆盖率分别达到85%和90%。

由于基础数据发生了变化，例如2023年下半年，人口密集型市场的监管机构以及运营商报告的数据有所下降。因此，与2023年11月的报告相比，《爱立信移动市场报告》的研究人员下调了移动网络同比数据流量。

2023年3月底至2024年3月底期间，移动网络数据流量同比增长25%，其首要原因是签约用户向更新一代网络和视频等数据密集型服务迁移。

预计到2029年底，移动数据流量的复合年增长率将达到约20%。截止2023年底，5G处理的移动网络数据占到了约四分之一。预计到2029年底，这一比例将增至约75%。

2024年《爱立信移动市场报告》6月刊共40页，包含四篇案例研究文章：

NorthStar 5G网络如何激发创新（与瑞典Telia和AstaZero合作，介绍自动驾驶汽车连接。）

将5G连接带入地下（与加拿大Rogers合作，介绍多伦多的5G地铁连接。）

利用5G增强客户体验（与印度Bharti Airtel合作，介绍Airtel的5G战略重点和行动。）

打造高性能可编程网络（与美国AT&T合作，介绍AT&T的可编程网络目标）

通过此链接阅读完整的2024年《爱立信移动市场报告》6月刊。

《爱立信移动市场报告》以爱立信与合作伙伴对网络的独到见解为基础，自2011年推出以来一直是网络数据、性能、统计和预测方面的重要行业参考资料。