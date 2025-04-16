爱立信公布2025年第一季度财报：总收入和利润率大幅增长

战略要点：保持技术领导力与可编程网络发展的强劲势头

持续扩大高性能节能型产品组合，进一步巩固技术领先优势。

宣布与Telstra联合搭建亚太地区的首个高性能可编程网络。

宣布全美三大运营商已部署网络API欺诈检测系统，以及Aduna的合作伙伴继续增加。

第一季度财报亮点：总收入和利润率大幅增长

有机销售额保持平稳，美洲市场的大幅增长抵消了其他区域市场的下滑。报告销售额为550亿瑞典克朗（533亿瑞典克朗）。

由于销售额的增长及毛利率的大幅提高，调整后[1]的总收入增长至267亿瑞典克朗（228亿瑞典克朗），总收入报告值为265亿瑞典克朗（227亿瑞典克朗）。

由于各业务板块运营效率的提升，调整后[1]的毛利率为48.5%（42.7%），毛利率报告值为48.2%（42.5%）。

得益于总收入的增长，调整后[1]的息税折旧摊销前利润（EBITA）为69亿瑞典克朗（51亿瑞典克朗），利润率为12.6%（9.6%）。2024年第一季度的息税折旧摊销前利润为67亿瑞典克朗（49亿瑞典克朗），其中19亿瑞典克朗为一次性收益。

净收入为42亿瑞典克朗（26亿瑞典克朗），稀释后每股收益为1.24瑞典克朗（0.77瑞典克朗）。

并购前自由现金流为27亿瑞典克朗。

爱立信总裁兼首席执行官鲍毅康（Börje Ekholm）表示：“尽管宏观经济环境复杂多变，我们在第一季度仍保持稳健发展态势，业绩表现充分彰显了我们企业的竞争力。凭借良好的执行力，我们实现了48.5%的调整后毛利率与12.6%的调整后息税折旧摊销前利润率。

我们进一步扩大了技术领先优势，按计划将在年内推出130款支持可编程网络的无线产品。我们在第一季度宣布与Telstra联合搭建亚太地区的首个可编程网络，包括部署5G Advanced。

展望未来，我们有信心保持在移动网络领域的领先优势，并且预计企业业务将在2025年趋于稳定。面对全球贸易格局演变和宏观经济波动，我们将继续聚焦可控要素，保证客户订单的交付。虽然影响无法避免，但我们凭借贴近客户的多元化生产和灵活应变能力，展现出强大的发展韧性。”

[1]调整后的指标不包括重组费用。与之前的财报相比，只是改变了名称。