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爱立信公布2025年第二季度财报 调整后息税折旧摊销前利润率创三年新高

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Press release
Jul 16, 2025 06:32 (GMT +00:00)

战略要点: 稳健的战略与运营执行

  • 凭借卓越运营，调整后[1]的毛利率达到48%，调整后[1]的息税折旧摊销前利润率创三年新高。
  • 在云软件和服务领域执行稳健战略，为该事业部带来强劲的调整后[1]息税折旧摊销前利润（EBITA）。
  • 知识产权（IPR）许可业务取得显著进展，并仍有进一步提高IPR收入的空间。

财务亮点：各事业部贡献均有所增加

  • 销售额增长2%*。这一增长主要得益于美洲市场与IPR授权业务的增长，但部分被其他市场区域的下滑抵消。此外，印度市场的投资暂缓。报告销售额为561亿瑞典克朗，按汇率影响调整后减少47亿瑞典克朗。
  • 得益于运营方针的成功执行和IPR授权收入增加，以及一项和解协议所带来的收益，调整后[1]的总收入增长至270亿瑞典克朗（263亿瑞典克朗）。总收入报告值为266亿瑞典克朗（258亿瑞典克朗）。
  • 调整后[1]的毛利率为48.0% （43.9%）。尽管存在货币汇率方面的不利因素，但由于各事业部业绩的提升，毛利率报告值为47.5%（43.1%）。
  • 得益于总收入的增加和运营费用的降低，调整后[1]的息税折旧摊销前利润（EBITA）为74亿瑞典克朗（41亿瑞典克朗），利润率为13.2%（6.8%）。息税折旧摊销前利润报告值为68亿瑞典克朗（24亿瑞典克朗），利润率为12.0%（4.1%）。
  • 净收入为46亿瑞典克朗（-110亿瑞典克朗），稀释后每股收益为1.37瑞典克朗（-3.34瑞典克朗）。2024年的净收入受114亿瑞典克朗减值费用的影响。
  • 并购前自由现金流为26亿瑞典克朗。2024年第二季度得益于大量营运资本释放。

爱立信总裁兼首席执行官鲍毅康（Börje Ekholm）表示：“我们的第二季度财报表明公司重点战略和运营事项的执行稳健。凭借持续的效率提升措施，我们实现了三年来最高的调整后息税折旧摊销前利润率。我们已从结构上降低了成本并且正致力于进一步提高效率。

好消息是美洲地区仍保持增长，欧洲市场也已趋于稳定。目前，全球固定无线接入（FWA）用户已突破1.6亿，网络流量正在大幅增加。5G独立组网的渗透率仍然较低，但要全面支持边缘人工智能用例，网络必须具有超低的时延和更强大的上行链路性能。

展望未来，我们将加大对AI的投资，包括对瑞典AI工厂联盟的投资。AI是加速创新和提高内部运营效率的关键所在。网络API生态系统在不断壮大，Aduna已将其网络API的覆盖范围扩展至日本三大运营商。”

单位：十亿瑞典克朗 2025年第二季度 2024年第二季度 同比变动 2025年第一季度 环比变动 2025年1月-6月 2024年1月-6月 同比变动
净销售额 56.132 59.848 -6% 55.025 2% 111.157 113.173 -2%
 有机销售增长*[2]  *[2]  2% 1%
总收入 26.649 25.815 3% 26.537 0% 53.186 48.473 10%
毛利率[2] 47.5% 43.1% 48.2% 47.8% 42.8%
息税前利润（亏损） 6.391 -13.519 5.931 8% 12.322 -9.419
息税前利润率[2] 11.4% -22.6% 10.8% 11.1% -8.3%
息税折旧摊销前利润[2]  6.763 2.426 179% 6.652 2% 13.415 7.319 83%
息税折旧摊销前利润率[2]  12.0% 4.1% 12.1% 12.1% 6.5%
净收入（亏损） 4.626 -10.999 4.217 10% 8.843 -8.386
稀释后每股收益（瑞典克朗） 1.37 -3.34 1.24 10% 2.61 -2.57
并购前自由现金流[2] 2.581 7.595 -66% 2.704 -5% 5.285 11.266 -53%
期末净现金[2]  36.040 13.133 174% 38.647 -7% 36.040 13.133 174%

调整后的财务指标[1][2]
调整后的总收入 26.959 26.281 3% 26.695 1% 53.654 49.061 9%
调整后的毛利率  48.0% 43.9% 48.5% 48.3% 43.4%
调整后的息税前利润（亏损） 7.047 -11.891 6.212 13% 13.259 -7.586
调整后的息税前利润率 12.6% -19.9% 11.3% 11.9% -6.7%
调整后的息税折旧摊销前利润 7.419 4.054 83% 6.933 7% 14.352 9.152 57%
调整后的息税折旧摊销前利润率 13.2% 6.8% 12.6% 12.9% 8.1%

*按收购和剥离影响以及外汇波动影响调整后的销售额。

[1] 调整后的指标不包括重组费用。

[2] 非国际财务报告准则（Non-IFRS）的财务指标与本报告末尾财务报表中最直接可协调的项目相一致。

 

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