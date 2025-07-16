爱立信公布2025年第二季度财报 调整后息税折旧摊销前利润率创三年新高

战略要点: 稳健的战略与运营执行
- 凭借卓越运营，调整后[1]的毛利率达到48%，调整后[1]的息税折旧摊销前利润率创三年新高。
- 在云软件和服务领域执行稳健战略，为该事业部带来强劲的调整后[1]息税折旧摊销前利润（EBITA）。
- 知识产权（IPR）许可业务取得显著进展，并仍有进一步提高IPR收入的空间。
财务亮点：各事业部贡献均有所增加
- 销售额增长2%*。这一增长主要得益于美洲市场与IPR授权业务的增长，但部分被其他市场区域的下滑抵消。此外，印度市场的投资暂缓。报告销售额为561亿瑞典克朗，按汇率影响调整后减少47亿瑞典克朗。
- 得益于运营方针的成功执行和IPR授权收入增加，以及一项和解协议所带来的收益，调整后[1]的总收入增长至270亿瑞典克朗（263亿瑞典克朗）。总收入报告值为266亿瑞典克朗（258亿瑞典克朗）。
- 调整后[1]的毛利率为48.0% （43.9%）。尽管存在货币汇率方面的不利因素，但由于各事业部业绩的提升，毛利率报告值为47.5%（43.1%）。
- 得益于总收入的增加和运营费用的降低，调整后[1]的息税折旧摊销前利润（EBITA）为74亿瑞典克朗（41亿瑞典克朗），利润率为13.2%（6.8%）。息税折旧摊销前利润报告值为68亿瑞典克朗（24亿瑞典克朗），利润率为12.0%（4.1%）。
- 净收入为46亿瑞典克朗（-110亿瑞典克朗），稀释后每股收益为1.37瑞典克朗（-3.34瑞典克朗）。2024年的净收入受114亿瑞典克朗减值费用的影响。
- 并购前自由现金流为26亿瑞典克朗。2024年第二季度得益于大量营运资本释放。
爱立信总裁兼首席执行官鲍毅康（Börje Ekholm）表示：“我们的第二季度财报表明公司重点战略和运营事项的执行稳健。凭借持续的效率提升措施，我们实现了三年来最高的调整后息税折旧摊销前利润率。我们已从结构上降低了成本并且正致力于进一步提高效率。
好消息是美洲地区仍保持增长，欧洲市场也已趋于稳定。目前，全球固定无线接入（FWA）用户已突破1.6亿，网络流量正在大幅增加。5G独立组网的渗透率仍然较低，但要全面支持边缘人工智能用例，网络必须具有超低的时延和更强大的上行链路性能。
展望未来，我们将加大对AI的投资，包括对瑞典AI工厂联盟的投资。AI是加速创新和提高内部运营效率的关键所在。网络API生态系统在不断壮大，Aduna已将其网络API的覆盖范围扩展至日本三大运营商。”
|单位：十亿瑞典克朗
|2025年第二季度
|2024年第二季度
|同比变动
|2025年第一季度
|环比变动
|2025年1月-6月
|2024年1月-6月
|同比变动
|净销售额
|56.132
|59.848
|-6%
|55.025
|2%
|111.157
|113.173
|-2%
|有机销售增长*[2] *[2]
|-
|-
|2%
|-
|-
|-
|-
|1%
|总收入
|26.649
|25.815
|3%
|26.537
|0%
|53.186
|48.473
|10%
|毛利率[2]
|47.5%
|43.1%
|-
|48.2%
|-
|47.8%
|42.8%
|-
|息税前利润（亏损）
|6.391
|-13.519
|-
|5.931
|8%
|12.322
|-9.419
|-
|息税前利润率[2]
|11.4%
|-22.6%
|-
|10.8%
|-
|11.1%
|-8.3%
|-
|息税折旧摊销前利润[2]
|6.763
|2.426
|179%
|6.652
|2%
|13.415
|7.319
|83%
|息税折旧摊销前利润率[2]
|12.0%
|4.1%
|-
|12.1%
|-
|12.1%
|6.5%
|-
|净收入（亏损）
|4.626
|-10.999
|-
|4.217
|10%
|8.843
|-8.386
|-
|稀释后每股收益（瑞典克朗）
|1.37
|-3.34
|-
|1.24
|10%
|2.61
|-2.57
|-
|并购前自由现金流[2]
|2.581
|7.595
|-66%
|2.704
|-5%
|5.285
|11.266
|-53%
|期末净现金[2]
|36.040
|13.133
|174%
|38.647
|-7%
|36.040
|13.133
|174%
|
调整后的财务指标[1][2]
|调整后的总收入
|26.959
|26.281
|3%
|26.695
|1%
|53.654
|49.061
|9%
|调整后的毛利率
|48.0%
|43.9%
|-
|48.5%
|-
|48.3%
|43.4%
|-
|调整后的息税前利润（亏损）
|7.047
|-11.891
|-
|6.212
|13%
|13.259
|-7.586
|-
|调整后的息税前利润率
|12.6%
|-19.9%
|-
|11.3%
|-
|11.9%
|-6.7%
|-
|调整后的息税折旧摊销前利润
|7.419
|4.054
|83%
|6.933
|7%
|14.352
|9.152
|57%
|调整后的息税折旧摊销前利润率
|13.2%
|6.8%
|-
|12.6%
|-
|12.9%
|8.1%
|-
*按收购和剥离影响以及外汇波动影响调整后的销售额。
[1] 调整后的指标不包括重组费用。
[2] 非国际财务报告准则（Non-IFRS）的财务指标与本报告末尾财务报表中最直接可协调的项目相一致。
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