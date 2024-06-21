爱立信携手德国电信为RTL Deutschland报道2024欧洲杯提供5G专网

爱立信和DT为媒体公司RTL Deutschland安装了专用5G SA网络，该网络将在2024年欧洲足球锦标赛期间投入运营并将在之后使用。RTL Deutschland是德国首家通过爱立信5G SA网络为其制作室提供5G服务的媒体公司。

5G基础设施将引入可在室内和室外环境中无缝运行的无线摄像机，从而改变欧洲赛事的电视制作。从传统有线设备到无线摄像机的转变将大大提高场馆电视内容制作的灵活性与多元化。

内部专用网络为优化性能和动态环境提供了量身定制的基础设施，支持数据密集型应用，响应时间超短，可达毫秒级。除无线摄像头外，在未来该网络还将支持无线麦克风、无线对讲机和专用互联网接入。其他与制作相关的系统也将通过5G进行测试。

RTL Deutschland首席商务、技术和数据官Matthias Dang表示：“RTL Deutschland制作的节目质量上乘。通过与德国电信合作，我们目前正在科隆的广播中心运营独立的5G移动网络，以便更方便、高效地向观众和用户提供高覆盖率的内容。这让我们合作创新关系更进一步。”

德国电信业务客户总监Klaus Werner补充说：“与RTL的合作，让我们拥有了一个创新的合作伙伴。我们可以共同开发产品和解决方案，并将其推向市场。得益于其采用5G 独立技术的网络架构，5G Campus网络可以满足电视直播制作的苛刻要求，并提供最短的响应时间和高带宽等重要功能。”

为2024年欧洲锦标赛提供最高的5G性能

5G专网不仅将被安装在RTL的两个演播室，还将安装在供公众观赛的周边区域，面积超过35,000平方米，使RTL能够在室内、外提供不间断的覆盖。这将确保即使在公共移动蜂窝网繁忙的情况下，也能完美的进行现场直播。DT和RTL已经成功完成了在DT的5G SA公共网络上利用网络切片用于移动报道的直播测试。

爱立信西欧客户部负责人Daniel Leimbach表示："5G正在改变大型赛事的媒体制作，并有望在今年为球迷带来难忘的体验。这项技术为运营商开辟了新的创收机会，并彻底改变了广播公司的体验，实现了无缝、超高质量的媒体内容制作，提升了球迷在场馆和家中的体育娱乐体验。"

5G SA网络与公共移动网络各自独立运行。从天线、射频基带单元到核心网络，整个基础设施都来自爱立信，并被安装在科隆-德乌茨的本地，这意味着所有数据流量都位于本地。专用网络共安装了六根天线，两根安装在室外，其中一根供临时使用，另外四根安装在室内。

该网络可为现场制作提供每秒约500 兆比特（Mbit/s）的高上传带宽，并保证时延低于25毫秒。5G SA网络在专门为德国RTL公司预留的3.7 - 3.8千兆赫（GHz）频率范围内运行。因此，将有高达100 兆赫兹（MHz）的带宽专供广播公司使用。

全面的控制与灵活性

RTL Deutschland可以灵活调整专用网络并按需管理各种功能。例如，网络内的数据流量可根据需要优先用于特定的应用。封闭系统的特点是数据安全性和可靠性高：受益于本地核心网络的冗余架构，即使基于云的管理门户中断，网络也能继续可靠的运行。此外，广播电视公司还可受益于有保障的持续可用性。