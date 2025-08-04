爱立信利用在商用网络中的自动载波聚合技术助力Telstra实现5G演进

该创新软件功能是爱立信5G-A解决方案的一部分，可根据动态网络条件实时自动选择最合适的载波组合。通过提升连接的稳定性和可靠性，该功能显著了提升用户体验。同时大幅减少了手动配置的工作量，从而降低了运营成本。

Telstra无线工程执行官Ash Hunter表示：“此次部署是我们‘连接未来30’战略下又一步向前的跨越，旨在实现自智网络。通过自动载波聚合技术，我们不仅为用户提供更优性能，也简化了未来网络运营。”

传统上，载波聚合需通过手动或半手动方式进行配置。这种方法存在局限性，因为它只能在非实时环境下进行，且容易出现人为错误。

自动载波聚合通过采用先进算法，可实时智能选择最优载波组合，确保在正确时间将合适资源分配给合适用户。这为终端用户带来更快的速度、更广的覆盖范围和更高的可靠性，同时为运营商带来显著的运营成本节约。

此次部署基于Telstra与爱立信为期四年的网络转型合作，将5G-A定位为提升澳大利亚用户体验和网络性能的基础技术。

自2025年5月中旬起，自动载波聚合技术已在Telstra位于北悉尼的5G-A网络站点全面部署。初步数据显示，载波聚合组合使用量提升了20%，用户体验到的峰值速度也得到了显著提升。

这些结果证实了自动载波聚合技术优化网络使用的能力，确保用户无论是在火车站观看高清视频，还是在移动中上传内容，都能够从设备中获得最佳性能。

爱立信澳大利亚和新西兰业务负责人Ludvig Landgren表示：“我们很荣幸能与Telstra合作，将5G-A创新技术付诸实践。自动载波聚合技术展现了自动化技术在提升用户体验及优化运营效率方面的强大能力。随着移动数据需求持续增长，我们在5G-A和自动化技术方面的合作，进一步强化了双方共同致力于构建未来就绪型基础设施的承诺，该基础设施将实现更简化的运营流程、加速创新，并为澳大利亚用户提供卓越的体验。”