愛立信第二輪「淨零」目標獲SBTi批准

愛立信宣佈公司已經達到並超越首輪與《巴黎協定》一致的1.5°C科學溫室氣體減排目標，其第二輪凈零排放氣候行動目標也已獲得科學基礎減量目標倡議（SBTi）的批准。

愛立信承諾，到2040年末將公司價值鏈的排放量在2020年的基礎上減少90%。此外，愛立信還承諾通過經批准的碳移除中和剩餘的10%。

SBTi作為由聯合國支持的全球性機構，根據最新的氣候科學，獨立評估企業的減排承諾和目標。該機構根據企業倡議、行動和排放數據對愛立信的目標進行了嚴格評估。

愛立信是全球首批積極採納SBTi等機構制定的嚴格標準，並制定氣候行動目標的大型企業之一。

愛立信的第二輪目標現已獲得SBTi批准，包括公司於2021年宣佈的2040年凈零目標。

愛立信永續暨企業責任部門負責人Heather Johnson表示：「作為一家在研發領域擁有雄厚基礎的技術領先企業，愛立信深知我們對氣候的影響以及將全球升溫控制在1.5°C內的重要性。此次獲得SBTi的批准，證明愛立信在氣候行動方面的科學根據，最終將使公司、利益相關者以及整個社會受益。」

愛立信將氣候行動視為一個緊迫的策略任務，通過在公司內部、各產品和整個價值鏈中採取行動以優先實現相關目標。

術語

這些策略重點也與1.5°C目標（即全球平均氣溫上升幅度不得超過工業化前平均水準的1.5°C，以限制氣候變化可能造成的不可逆轉的後果）一致。

《溫室氣體議定書》將排放分為三個範疇。在愛立信，範疇1排放指愛立信直接擁有或控制的排放源所產生的直接排放；範疇2排放指愛立信購買能源所產生的間接排放，例如與愛立信辦公場所的用電有關的排放；範疇3排放指非愛立信擁有或控制，但在愛立信價值鏈（包括客戶和供應鏈）內的間接排放源。

愛立信的新目標是在實現SBTi批准的上一輪目標（2016年至2022年）之後制定的。上一輪目標的內容是將範疇1、2和3類別中的商務旅行和下游運輸所產生的排放量減少35%，並且將愛立信無線系統的能耗較傳統產品降低35%。愛立信在目標期限內實現並超越了這些目標，分別將排放量和能耗減少了60%和39%。

愛立信的新目標於2023年12月獲得批准並於1月25日公佈，科學基礎減量目標倡議

（SBTi）在批准愛立信的新目標時的聲明如下：

總體凈零目標

愛立信承諾到2040年實現整個價值鏈的溫室氣體凈零排放。

近期目標

愛立信承諾到2030年，將範疇1、2和3的溫室氣體絕對排放量在2020年的基礎上減少50%。在此目標範圍內，愛立信還承諾在同一時間內將範疇1和2的溫室氣體絕對排放量減少90.0%，將範疇3的溫室氣體絕對排放量減少50.0%。

長期目標

愛立信承諾到2040年，將範疇1、2和3溫室氣體絕對排放量在2020年的基礎上減少90%。

進一步了解學科基礎減量目標倡議 （SBTi）

「科學基礎減量目標倡議 」（SBTi）是一個全球性的溫室氣體減排倡議組織，旨在支持企業和金融機構根據最新的氣候科學制定積極的減排目標。

SBTi的目標是幫助全球企業加速減排進程，從而在2030年之前將全球經濟的排放量減半並在2050年之前實現凈零排放。

SBTi是聯合國全球契約組織、企業永續發展協會（CDP）、世界資源研究所（WRI）和世界自然基金會（WWF）合作的成果，也是全球商業氣候聯盟的承諾之一。

相關連結:

愛立信的淨零排放之旅

Ericsson: Ericsson named among the world’s most sustainable large corporations

Ericsson Sustainability and Corporate Responsibility

Ericsson Sustainability and Corporate Responsibility Report 2022

Ericsson: Connected Sustainable World

United Nations Global Compact

CDP (formerly the Carbon Disclosure Project)

World Resources Institute

World Wide Fund for Nature (WWF)

We Mean Business Coalition commitments