愛立信與Telstra聯手部署亞太地區首個可程式化網路

愛立信近日宣布與澳洲電信商Telstra展開一項重要合作，Telstra將成為亞太地區首家部署具備5G Advanced功能的高效能可程式化網路的電信業者。

根據這項為期四年的協議，Telstra將採用愛立信新一代支援Open RAN的硬體方案及5G Advanced軟體，升級其無線接取網路（RAN）。此外，該公司也將導入AI與自動化技術，透過自我監測與修復機制優化網路管理。

這項網路轉型將使Telstra擁有全球最先進、最具靈活性與可靠性的5G網路之一。Telstra將透過其可程式化網路，打造創新應用平台，並根據用戶需求提供高度客製化的高效能連線服務，包括性能導向的新產品。

同時，Telstra也將透過開放網路應用程式介面（API），讓更多生態系統中的技術創新者得以接入其網路。

日前成立的跨國合資企業 Aduna，正積極推動網路API的應用與普及，同時探索如何透過API為電信產業開創新營收模式。愛立信與Telstra皆為Aduna的創始成員，而Telstra最新部署的5G Advanced能力將成為此類API服務的關鍵核心。

5G獨立組網（5G SA）所具備的高效能能力，將成為推動下一代應用與開發者創新的核心，進一步實現澳洲邁向工業4.0的目標。

Telstra執行長 Vicki Brady 表示：「我們正處於一個關鍵轉折點，因應客戶對技術與連接的需求日益複雜，我們必須徹底轉變連接的提供與使用方式。過去五年間，在我們的行動網路上，行動數據需求成長了三倍。」

「這次與愛立信的合作，開創了亞太電信業的新局。我們將升級現有產品，提高頻譜使用效率、擴充5G網路容量，並為數百萬用戶帶來更穩定的性能、可靠度與速度。」

「透過可程式化網路，我們將從提供單一標準化產品，邁向能支援更複雜應用場景與商業模式的服務架構，帶來真正差異化、可客製化的連接體驗。」

愛立信執行長 Börje Ekholm 表示：「高效能的可程式化網路是企業與國家數位化轉型的根基。Telstra與我們建立了長期的合作關係，這讓他們能優先享受愛立信5G SA所帶來的優勢。更快速、安全且具差異化的連接將重新定義消費者與企業的使用體驗，同時讓開發者能運用5G技術進行實驗、創新與打造顛覆性的應用。透過這項合作，Telstra將為提升澳洲在全球市場的競爭力做出實質貢獻，無論是個人開發者還是大型產業，我們都期待與Telstra共同實現這個願景。」

Telstra將獲得的更多效益

這項新網路將最大化Telstra對頻譜投資的報酬與整體營運效率，目標包括：將5G容量提升至原本的兩倍、供更一致的服務體驗、增加覆蓋範圍、提升上下行速率、降低能源消耗。

此外，連線服務也將從傳統單一行動服務模式，轉型為提供具差異化的商業模式，使消費者與企業用戶能自行創造專屬的使用體驗。

更先進的技術部署

愛立信所推出的Open RAN就緒Massive MIMO無線產品、全新RAN Compute方案與最新5G Advanced方案等技術，將為Telstra帶來嶄新服務與更高營運效率。此次合作也涵蓋愛立信智慧自動化平臺（Ericsson Intelligent Automation Platform, EIAP），這是一套為開放、多廠商、多技術架構所設計的網路管理與自動化平台，支援所有4G與5G RAN技術。

透過EIAP，Telstra將提升其網路管理能力，並能透過該平台與開發者工具串接，部署無線網路應用程式（rApp）。這些應用將運用機器學習與AI等自動化技術，優化網路營運並促進永續發展。

這次合作建立在雙方過往於無線接取網路、核心網路、光纖、傳輸與業務支援系統等多領域的長期夥伴關係之上。

關於Aduna

Aduna的創始成員除了愛立信與Telstra，還包括：América Móvil、AT&T、Bharti Airtel、Dutsche Telekom、Orange、Reliance Jio、Singtel、Telefonica、T-Mobile、Verizon 以及 Vodafone。

這家合資公司於2024年9月宣告成立，並於2025年1月公開命名，旨在透過整合與全球銷售網路API，加速數位服務創新。

各家合作夥伴將開放其網路能力，透過Aduna的全球網路API平台，讓全球數百萬名開發者得以輕鬆取得網路進階功能，進一步推動產業的創新應用發展。

相關連結：

Ericsson 5G Advanced Solutions

Industrializing Open RAN (Ericsson)

Ericsson Intelligent Automation platform

OSS/BSS evolution for successful 5G monetization