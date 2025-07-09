《愛立信行動趨勢報告》：5G用戶數今年底達29億，FWA變現潛力持續成長

愛立信發布最新一期《愛立信行動趨勢報告》，預測最新行動通訊產業用戶與流量數據、區域分析、重點趨勢以及應用案例。本次報告指出，行動網路流量保持20%的年成長率，未來五年有望翻倍成長；同時，固定無線接入（FWA）對全球電信商的吸引力持續增加，隨著5G能力增強，全球電信商陸續推出對用戶具吸引力、基於速度的FWA服務方案。

全球5G用戶達24億，上行效能助力生成式AI應用

《愛立信行動趨勢報告》預測，全球5G用戶數在2025年第一季總數超過24億，2025年底將達29億以上，約占行動用戶總數的三分之一，並預計在2030年底達到63億。

在行動網路數據流量方面，2024年第一季至2025年第一季成長率達19%。儘管成長速度有所放緩，但年淨增加流量仍將保持成長。報告預測，行動數據流量在2030年底將較預測期之初增加一倍以上。截至2024年底，透過5G網路傳輸的行動數據流量，占全球行動數據流量的35%，並預計在2030年底達到80%以上。其中，行動網路流量成長主要來自兩大驅動因素，包括AR眼鏡等新型態終端裝置提供的服務，以及具備可擴展性的多模態生成式AI應用。

報告特別指出，全球行動AI應用市場呈現強勁成長趨勢，生成式AI正快速成為智慧手機的重要賣點，未來運算任務將由裝置端與網路端共同分擔，使網路的上行鏈路效能與延遲表現，成為推動生成式AI應用普及的關鍵因素。因此，應用程式供應商和電信商均更加關注上行鏈路能力，並追求低延遲網路。

在大多數行動網路中，下行與上行流量的比例通常為90:10，而AI應用產生的流量中上行占比則高達26%。其中，AI代理（AI agent）和多模態大型語言模型（LLM）的出現，正引領智慧助手進入新時代，其能提供即時且具有情境感知能力的互動體驗，便是依賴以上行鏈路為主的影片和語音處理技術。

台灣愛立信總經理周大企表示：「根據本次《愛立信行動趨勢報告》預測，包含台灣在內的東北亞地區2030年5G滲透率將達85%。￼隨著個人化AI agent與對話式AI應用的興起，加上5G 獨立組網（Standalone, SA）及輕量化技術（RedCap）逐步成熟，超越傳統盡力而為（best effort）模式的『差異化連接』將成為保障使用者體驗的關鍵。目前全球電信商已陸續透過創新服務，打造超越傳統流量方案的商業模式，5G技術與生態系的深度整合將能釋放新一波的5G商業變現潛力。 」

電信商推出基於速度的FWA方案，拓展盈利機會

隨著FWA技術的日益普及，全球FWA連接數量預計在2030年底增加至3.5億。報告顯示，目前全球約有80%的電信商已經開始提供FWA服務，並有141家電信商提供5G FWA服務，占FWA電信商總數的57%。而包含台灣在內的亞太地區，FWA連接數在全球總連接數的占比，將從2024年的40%，增加至2030年的51%。

FWA以行動網路為家戶提供固網服務，電信商可基於5G FWA提供消費者具有不同速度和娛樂選項的方案。因此5G FWA相比前幾代FWA，為電信商開闢了更多的收入管道。本次報告指出，全球提供FWA服務的電信商中已有51%提供按速度收費的資費方案，相較前一年成長幅度達11%，顯示電信商正利用消費者對高速、可靠服務的偏好推動業務成長。

台灣愛立信技術長姚旦表示：「5G FWA可充分運用現有覆蓋全球逾九成人口的行動網路基礎建設，展現出極具規模化與快速部署的市場優勢。其中，在難以部署傳統有線基礎建設的地區，5G FWA可在擴大寬頻接取發揮關鍵作用，有望促進經濟成長、縮小數位落差並提升生活品質。在台灣市場，隨著5G覆蓋持續擴展與網路技術不斷演進，5G FWA 憑藉其高彈性與便利性，有望成為家庭寬頻的重要補充方案，進一步釋放5G網路價值。」

5G獨立組網提升使用者體驗，開拓新商機

隨著全球電信商持續部署SA， 2030年5G SA用戶數預計達到約37億。 5G SA的成長將為企業和消費者帶來更多應用場景。其中，領先電信商推出以使用者體驗為核心的5G SA方案，利用網路切片等技術提供可靠的連接，已賦能從無縫數位支付到數位轉型等多種案例。

本報告亦分享電信商如何透過為消費者、企業及公共機構提供效能優化的差異化連接服務，以開拓新商機，相關應用包括直播與影片製作、銷售終端系統（POS機）、大型活動與場館、遊戲、FWA、虛擬私人網路（VPN）、企業辦公等。報告也特別指出，台灣電信商已開始在特定領域（如直播娛樂節目）測試差異化連接服務，並預計未來一至兩年內推出商用5G SA服務。