Orange 攜手愛立信，自動化部署歐洲 5G 網路切片服務

Orange 選擇與愛立信合作，透過自動化技術打造針對企業與終端用戶的先進 5G 服務，計畫部署至其歐洲分公司。該解決方案已於 2024 年底在比利時完成試驗，展現 5G 網路切片端對端自動化的能力。

愛立信的服務編排與保障平台（ESOA, Ericsson Service Orchestration and Assurance）是個全面性、多領域的多服務平台，將協助 Orange 簡化、自動化並加速 5G SA服務部署。此解決方案具備以「意圖驅動」為核心的設計架構，簡化新型 5G 與網路切片應用案例的開發與複製，例如：面向企業市場的行動專網、基地站鎖定（CellLock）或地理圍欄服務，以及針對一般消費者市場的固定無線接入（FWA, Fixed Wireless Access）。

此次合作將協助 Orange 推動往雲端原生營運模式轉型，滿足客戶對無縫連接的需求，並提供具差異化的端對端服務品質。愛立信的解決方案已成功部署於 Orange 基於開源電信雲平台 Sylva 建置的雲端基礎架構，顯示該方案的高度通用性。

Orange 技術長 Laurent Leboucher 表示：「與愛立信的合作，是我們邁向以需求為核心的自主網路與雲端原生營運的重要里程碑。愛立信的服務編排解決方案將在 Orange 的電信級雲端基礎設施上運行，讓我們的 5G 網路能夠為企業與終端用戶帶來差異化的體驗。」

愛立信全球客戶部（GCU）Orange 業務負責人Christian Leon表示：「我們很榮幸能能支援 Orange 在拓展先進自主網路發展上的佈局。使 Orange 持續開發新營收機會，並提供下一代的創新體驗。」