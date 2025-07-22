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Orange 攜手愛立信，自動化部署歐洲 5G 網路切片服務

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  • Orange 與愛立信合作，將在歐洲分公司推動 5G 服務自動化，提供企業與終端用戶先進的應用。
  • 透過愛立信的服務編排與保障平台 (ESOA)結合愛立信其他產品組合，合作開發一系列市場解決方案。
  • 此解決方案將於 2025 年起，陸續在 Orange 的多個歐洲分公司中部署。
Press release
Jul 22, 2025
一名工作的人

Orange 選擇與愛立信合作，透過自動化技術打造針對企業與終端用戶的先進 5G 服務，計畫部署至其歐洲分公司。該解決方案已於 2024 年底在比利時完成試驗，展現 5G 網路切片端對端自動化的能力。

愛立信的服務編排與保障平台（ESOA, Ericsson Service Orchestration and Assurance）是個全面性、多領域的多服務平台，將協助 Orange 簡化、自動化並加速 5G SA服務部署。此解決方案具備以「意圖驅動」為核心的設計架構，簡化新型 5G 與網路切片應用案例的開發與複製，例如：面向企業市場的行動專網、基地站鎖定（CellLock）或地理圍欄服務，以及針對一般消費者市場的固定無線接入（FWA, Fixed Wireless Access）。

此次合作將協助 Orange 推動往雲端原生營運模式轉型，滿足客戶對無縫連接的需求，並提供具差異化的端對端服務品質。愛立信的解決方案已成功部署於 Orange 基於開源電信雲平台 Sylva 建置的雲端基礎架構，顯示該方案的高度通用性。

Orange 技術長 Laurent Leboucher 表示：「與愛立信的合作，是我們邁向以需求為核心的自主網路與雲端原生營運的重要里程碑。愛立信的服務編排解決方案將在 Orange 的電信級雲端基礎設施上運行，讓我們的 5G 網路能夠為企業與終端用戶帶來差異化的體驗。」

愛立信全球客戶部（GCU）Orange 業務負責人Christian Leon表示：「我們很榮幸能能支援 Orange 在拓展先進自主網路發展上的佈局。使 Orange 持續開發新營收機會，並提供下一代的創新體驗。」

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