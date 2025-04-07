愛立信攜手Telstra與高通刷新5G上行鏈路速度紀錄，樹立創新標竿

隨著消費者及企業應用對於直播、視訊會議與AI即時資料處理等場景下的上傳速度需求不斷攀升，這項成就進一步凸顯了5G上行鏈路效能的重要性。

此次創紀錄的表現是透過上行鏈路分頻雙工（FDD）上行單用戶多路徑天線傳輸（SU-MIMO）技術實現，於2600MHz頻段上使用單一50MHz的5G SA載波完成。愛立信先進的6672型RAN處理器與4466型無線產品，搭配高通Snapdragon® X80 5G數據機射頻系統，共同為這項突破奠定堅實基礎。

愛立信與Telstra的合作現已從技術展示邁向實際部署。雖然消費者在日常使用中無法完全達到此峰值速度，但在Telstra已部署相關技術的區域內，使用相容裝置的用戶仍可受惠於此次技術進步所帶來的效能提升。展望未來，隨著3GPP Release 16中所定義的上行鏈路傳輸切換與上行鏈路載波聚合技術逐步實現，將進一步優化性能表現，確保Telstra能於全網提供一致且可靠的上行鏈路體驗。

愛立信澳洲與紐西蘭區總經理 Emilio Romeo 表示：「我們與Telstra的合作持續重新定義5G技術的極限。這項成就不僅展現了我們最新無線接取網路（RAN）軟硬體解決方案的實力，也彰顯了我們為全球電信業者提供卓越網路效能的承諾。在與Telstra與高通持續合作的同時，我們仍將重心放在為營運商提供創新解決方案，以協助他們為用戶帶來更快速、穩定與一致的連線體驗。」

Telstra 無線工程執行總監 Sri Amirthalingam 表示：「此次創紀錄的上行鏈路速度再次證明我們透過創新，持續為客戶帶來更強大的網路效能。我們正與愛立信與高通攜手，將關鍵的5G功能落地實現，於關鍵時刻提供更穩定的性能、可靠性與速度。」

高通技術公司資深副總裁暨技術規劃和邊緣解決方案業務總經理 Durga Malladi 表示：「我們很榮幸能與Telstra及愛立信攜手，創下全新5G上行鏈路速度紀錄。在Snapdragon X80的驅動下，UL SU-MIMO 技術大幅提升了網路上行效能與容量。這一成果突顯我們對於5G創新解決方案的承諾，以滿足現代應用不斷增長的資料需求。」

此項突破標誌著5G網路效能邁入新階段，進一步鞏固了愛立信作為全球電信創新領導者的地位。Telstra與愛立信的合作，不僅提升上傳速度，更致力於全面優化上行鏈路體驗、突破界限。