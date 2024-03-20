كشفت إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك: ERIC)، بالتعاون مع شركة جونيبر للأبحاث (Juniper Research)، عن تقرير بعنوان "ما الذي سيدفع نمو الخدمات المالية المتنقلة؟"، والذي يقدم رؤى عميقة حول ديناميكيات الخدمات المالية المتنقلة (MFS) والفرص التحويلية لمشغلي شبكات الهاتف المحمول ((MNOs عالميا.

ويجمع التقرير رؤى 46 من كبار صناع القرار من مشغلي شبكات الهاتف المحمول في 35 دولة ويتوقع حدوث نقلة نوعية مع معدل تبني مستخدم متوقع بنسبة 40% ونمو قيمة المعاملات بنسبة 80%على مدى السنوات الخمس المقبلة. يشير هذا إلى تحول كبير، مما يدل على أن الخدمات المالية المتنقلة تمثل عنصراً أساسياً في تحول شركات الاتصالات لتصبح مزوداً للخدمات الرقمية، حيث يتوقع التقرير نمواً مذهلاً بنسبة 45% في إيرادات الخدمات المالية المتنقلة على وجه التحديد.

ومن أهم عوامل التسريع الرئيسية التي حددها التقرير هي حوافز العملاء، وشبكات الميل الأخير واسعة النطاق، والطفرة في المدفوعات الرقمية المتعلقة بجائحة كوفيد-19. وتدفع هذه العوامل إلى نجاح الخدمات المالية المتنقلة وتمكّن من توسيع نطاق الشمول المالي والوصول إليه. ومع ذلك، فإن التحديات التنظيمية، والتفضيلات النقدية الدائمة، والمخاوف الامنية تشكل عوائق كبيرة، وتتطلب التنقل الاستراتيجي من أصحاب المصلحة في القطاع.

من الجوانب المحورية التي أبرزها التقرير هو تطور محفظات الخدمات نحو تقديم عروض متقدمة مثل التمويل متناهي الصغر والاستثمارات. ولا يؤدي هذا التحول إلى إعادة تشكيل نماذج الإيرادات فحسب، بل يعزز من تجارب المستخدمين، مما يمثل نقطة تحول في مسار القطاع. يتجه مقدمو الخدمات المالية المتنقلة نحو هذه الخدمات المتقدمة بشكل استراتيجي، مما يشجّع على الابتكار ويقود التمكين الاقتصادي عبر مختلف الفئات الديموغرافية.

ويؤكد مايكل واليس-براون، رئيس قسم الخدمات المالية المتنقلة في إريكسون، قائلاً: "تعتبر الخدمات المالية المتنقلة بمثابة نقطة تحول بالنسبة لشركات الاتصالات، حيث تضعهم في مكانة المبتكرين الرقميين وتتيح لهم مصادر جديدة قيّمة للإيرادات. كما أن دمج الخدمات المالية المتنقلة يمكّن شركات الاتصالات من توقع طلبات المستهلكين والتكيف مع اتجاهات السوق والحفاظ على قدرتها التنافسية."

وعلق نيك ماينارد، نائب رئيس قسم أبحاث سوق التكنولوجيا المالية في شركة جونيبر للأبحاث قائلاً: " الملفت للنظر هو مدى ضخامة التغييرات القادمة في الخدمات المالية المتنقلة. يتوقع مشغلو شبكات الهاتف المحمول الذين شملهم الاستطلاع أن تحدث الخدمات المتطورة تحولاً هائلاً في محفظات خدماتهم وإيراداتهم، ونتوقع أن يكون لذلك تأثير هائل على مدى السنوات الخمس المقبلة".

التقرير: احصل على رؤى متعمقة حول مستقبل الخدمات المالية المتنقلة من خلال تنزيل النتائج الكاملة هنا.

الندوة القادمة عبر الإنترنت: انضم إلى جونيبر للأبحاث يوم 3 أبريل 2024 للتعمق في نتائج التقرير. للحصول على التفاصيل والتسجيل، يرجى زيارة صفحة ندوة جونيبر للأبحاث على الويب.