وسيتمكن زوار جناح إريكسون من التفاعل مع خبراء القطاع واستكشاف الإمكانات التحويلية لحلول الشركة المتقدمة في مجالات البنية التحتية للشبكات، والأتمتة، والأعمال المؤسسية، والذكاء الاصطناعي. وتسلّط هذه الحلول الضوء على دورها في تطوير مختلف القطاعات في أفريقيا، من المدن الذكية والتنقل، إلى الاتصالات السلكية واللاسلكية، وغيرها من المجالات الحيوية.

كما ستعرض إريكسون تقنياتها التي تدعم النمو المستدام عبر القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الشبكات الخاصة، وواجهات برمجة التطبيقات الشبكية (Network APIs)، والشبكات عالية الأداء القابلة للبرمجة، وذلك بما يتماشى مع رؤية المغرب الطموحة 2030، التي تهدف إلى تعزيز الابتكار ودفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال التكنولوجيا.

وعبر الاستفادة من حلول إريكسون المتطورة، مثل أتمتة الشبكات، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية المستدامة، فإن أسواقاً مثل المغرب، التي تضع الابتكار التكنولوجي كمحور رئيسي في استراتيجياتها، في وضع مميز لتقدم تحولها الرقمي.

ويدعم تركيز إريكسون على تعزيز الاتصال، وتمكين المدن الذكية، وتسريع الرقمنة الصناعية، أهدافها الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية، وتحسين جودة الخدمات العامة، وبناء اقتصاد حيوي قائم على المعرفة.

وخلال الحدث، ستلقي مجدة لحلو قاسي، رئيس إريكسون المغرب ونائب الرئيس ورئيس إريكسون في غرب وجنوب أفريقيا، كلمة رئيسية تسلط فيها الضوء على كيفية بناء شبكات عالية الأداء قابلة للبرمجة، لتمكين شركات الاتصالات من التطور إلى شركات تكنولوجية. كما سيشارك بدر ندور، رئيس الشبكات في إريكسون غرب وجنوب أفريقيا، في جلسة نقاش بعنوان "نشر رأس المال في البنية التحتية المهمة والمستقبلية"، حيث سينضم إلى خبراء آخرين لمناقشة دور التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز التنمية الاقتصادية عبر القارة.

وقالت مجدة لحلو قاسي، رئيس إريكسون المغرب ونائب الرئيس ورئيس إريكسون في غرب وجنوب أفريقيا:

"يُعد معرض جيتكس أفريقيا منصة محورية للتواصل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في المغرب والقارة الافريقية، مما يعزز التزامنا الراسخ ببناء قارة أكثر اتصالاً وذكاءً ومرونة. ومع النمو المتوقع في اشتراكات الهاتف المحمول وتزايد الطلب على خدمات الاتصال، فإننا في إريكسون على أتم الاستعداد لتمكين مزودي خدمات الاتصالات، والشركات، والحكومات بحلول مبتكرة تسد الفجوة الرقمية وتفتح آفاقاً جديدة للأعمال والمجتمعات في المغرب وأفريقيا. ويتماشى هذا التوجه مع أجندة المغرب الرقمي 2030 الطموحة التي تركز على تعزيز الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي عبر التكنولوجيا."

وتأتي مشاركة إريكسون في معرض جيتكس أفريقيا 2025 انسجاماً مع رؤيتها Africa In Motion، التي تهدف إلى دعم مستقبل رقمي أكثر اتصالاً، وشمولاً، واستدامة في القارة. وتواصل الشركة التزامها بدعم مزودي خدمات الاتصالات والمؤسسات من خلال حلول تكنولوجية مستقبلية تعزز من كفاءة الشبكات، وتسهم في نمو الأعمال، وتحسن تجربة المستخدم، بما يدفع عملية التحول الرقمي قدماً ويفتح فرصاً جديدة للشركات، والحكومات، والمستهلكين في جميع أنحاء أفريقيا.

وتدعو إريكسون قادة القطاع والعملاء ووسائل الإعلام لزيارة جناحها في القاعة 11 في معرض جيتكس أفريقيا 2025، للتعرف عن كثب على تقنياتها المتقدمة التي تمكن المستقبل الرقمي في أفريقيا.