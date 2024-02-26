نجحت إريكسون، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (ERIC)، بالشراكة مع إي آند الإمارات، في إجراء مكالمة بيانات لشبكة الجيل الخامس باستخدام شبكة النفاذ الراديوي السحابية من إريكسون في مختبر متخصّص في الإمارات العربية المتحدة.

استند إعداد هذا الاختبار على حل شبكة الجيل الخامس غير المستقلة لموجة حاملة متوسطة النطاق تبلغ 100 ميجا هرتز، على نظام راديو "Massive MIMO" متعدد المدخلات-متعدد المخرجات. وكانت وظيفة النطاق الأساسي لشبكة النفاذ الراديوي تعمل على أجهزة تجارية جاهزة للاستخدام مدعومة بمسرع وظيفة محددة للأجهزة، (Selected Function Hardware Accelerator *).

وتم إجراء تجربة شبكة النفاذ الراديوي السحابية من إريكسون استكمالاً لمذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان على هامش معرض جيتكس جلوبال 2023 في دبي. وأظهرت نتائج التجربة أن حل إريكسون لشبكة النفاذ الراديوي السحابية يلبي توجهات إي آند الإمارات من حيث الأداء لدعم خطة تطوير شبكة الجيل الخامس الخاصة بها.

وتعتمد شبكة إريكسون السحابية للنفاذ الراديوي على مبادئ سحابية أصلية وبنية مفتوحة مع واجهات موحدة متوافقة مع منتجات وحلول نظام راديو إريكسون المنشورة بالفعل على شبكة إي آند الإمارات، مما يتيح تطوير شبكتها بما يتوافق مع البنية التي تختارها. وتتيح شبكة النفاذ الراديوي السحابية فصل برنامج شبكة النفاذ الراديوي عن الأجهزة، ليتم التشغيل بواسطة منصات تجارية بديلة متوفرة. ويؤدي هذا التحول إلى الوظائف المحددة بالبرمجيات إلى تعزيز كفاءة التكلفة والمرونة التشغيلية، مما يؤدي إلى تحسين الشبكة وتسريع ابتكار الخدمات إي آند الإمارات.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال مروان بن شكر، نائب أول الرئيس لشؤون تطوير الشبكات في إي آند الإمارات: " نتشارك ذات الرؤى مع شريكنا إريكسون في تقديم شبكة عالمية المستوى باستخدام أحدث الحلول في صناعة الاتصالات لتوفير تجربة متميزة لعملائنا. ويمثل هذا الإنجاز الجديد خطوة مهمة في المسيرة الاستثنائية لتطوير شبكة الجيل الخامس في إي آند الإمارات، إذ يسهم هذا الإنجاز في دعم التزامنا بتقديم خدمات الاتصال عالية الجودة وتمكين عملائنا لمواكبة المستقبل بأحدث التقنيات والتطورات التكنولوجية."

من جانبه، قال إيكو نيلسون، نائب للرئيس ورئيس وحدة العملاء العالمية لأعمال شركة إي آند في شركة إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا: "تستفيد شبكة إريكسون السحابية للنفاذ الراديوي من قدرات التقنيات السحابية الأصلية لنشر وتوسيع نطاق شبكات الهاتف المحمول بمرونة وكفاءة دون المساس بالأداء. وتتيح المرونة التي يوفرها وضع وظائف شبكة النفاذ الراديوي وفق عملية نشر موزعة، في مراكز البيانات الحالية، أو السحابة العامة أو على حافة الشبكة، لمزودي الخدمات توسيع نطاق موارد الحوسبة بكفاءة وبما يناسب حالات استخدام متعددة حسب الحاجة. كما يمهد هذا الأمر الطريق أمام شركة إي آند الإمارات لتقديم شبكات خاصة تتكامل بسلاسة مع عمليات وأدوات تكنولوجيا المعلومات والسحابة للمؤسسات وتمكين نماذج أعمال جديدة. وتأتي تجربة إثبات المفهوم هذه في توقيت مناسب جداً، كما أنها تعد شهادة حقيقية على التزام إريكسون بالانفتاح دون المساس بالأداء والتجربة".

هذا وتتمتع إريكسون بشراكة طويلة الأمد مع إي آند الإمارات، حيث تعمل الشركتان بشكل وثيق لتوفير شبكة جيل خامس متطورة، تمكن المستهلكين والمؤسسات والصناعات من الاستفادة من ميزات الاتصال والتنقل المتعددة والفعّالة.

ملاحظات للمحررين:

* يترك مسرع الوظيفة المحددة للأجهزة وحدة المعالجة المركزية حرة في استخدام دوراتها لمعالجة المهام المفيدة الأخرى أثناء عمل المسرع على وظائف محددة. على سبيل المثال، يتم إلغاء تحميل معالجة تصحيح الأخطاء الأمامية (FEC) إلى المسرع لتحسين كفاءة وحدة المعالجة المركزية، والسماح بإمكانية نقل البرامج وتقليل التعقيد.