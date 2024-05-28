في تأكيد على التزامها الراسخ تجاه الأردن، أعلنت إريكسون، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (ERIC)، عن افتتاح مكتبها الجديد في عمّان وتعيين مروان العمري مديراً عاماً لها في المملكة. وتساهم هذه الخطوة في تعزيز مكانة الشركة الرائدة في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الديناميكية في البلاد.

ويعكس افتتاح هذا المكتب الجديد الذي تم بمشاركة فريق القيادة للشركة، التزام إريكسون طويل الأمد بالتحول الرقمي للمملكة، كما أنه يهدف إلى تعزيز وتقوية المشهد التكنولوجي للبلاد، فضلاً عن أنه يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تسعى المملكة لتحقيقها. وسيعمل المكتب الجديد على تعزيز جهود إريكسون في رعاية المواهب المحلية وتشجيع تبني التقنيات المتطورة. وستواصل إريكسون من خلال تأسيس هذا المكتب، استكشاف السبل التي يمكن أن تترك تأثيراً مجتمعياً وبيئياً إيجابياً في المملكة عبر استغلال وتسخير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة.

وفي معرض تعليقه على افتتاح المكتب الجديد، قال كيفين ميرفي ، نائب الرئيس ، رئيس وحدة عملاء شمال الشرق الأوسط في إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا: "كان عام 2023 عاماً مميزاً بالنسبة لإريكسون ولمشهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن. ونحن فخورون جداً بالدور الفعال الذي لعبناه لإدخال شبكات الجيل الخامس إلى المملكة، بالتعاون مع شركائنا المحليين. وقد أرسى هذا العمل أساساً متيناً لمستقبل متصل وفعّال ومبتكر، كما أنه مهّد الطريق لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. واستناداً إلى نجاحنا في هذا المجال، فإنه ليسعدنا أن نفتتح مكتبنا الجديد في عمّان، للمساهمة بتعزيز وضعنا بما يؤهلنا لخوض غمار عصر جديد من الاتصال الرقمي في البلاد بالتعاون مع شركائنا الكرام. كما يسرنا الإعلان عن تعيين مروان العمري مديراً عاماً لشركة إريكسون الأردن. لقد كان لمروان دور فعال في وصول إريكسون الأردن إلى ما وصلت إليه اليوم، ونحن واثقون من مستقبلنا في الأردن تحت قيادته."

جدير بالذكر أن شركة إريكسون تتمتع بتاريخ غني في الأردن، يعود إلى أول عملياتها في المملكة في عام 1983. وفي الوقت الحاضر، تفتخر الشركة بتوظيف أكثر من 70 فرداً في المملكة، فضلاً عن شراكاتها القوية مع مزودي خدمات الاتصالات المحليين.