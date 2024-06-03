أعلنت إريكسون، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (ERIC)، وفودافون مصر اليوم عن تحديث وتوسيع سعة شبكة الهاتف المحمول لشركة فودافون مصر، وذلك من خلال اعتماد نظام راديو إريكسون ثلاثي النطاقات، والذي يدعم طيف ازدواج تقسيم الوقت (TDD) وطيف ازدواج تقسيم التردد (FDD).

ويدعم راديو 4466، أحد منتجات نظام راديو إريكسون، شركة فودافون مصر لتمكين شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس في نفس الوقت عبر طبقات طيف الترددات 1800 ميجاهرتز و2100 ميجاهرتز و2600 ميجاهرتز من خلال وحدة مفردة، مما يقلل من عدد المعدات والأجهزة المطلوبة عادةً لمثل هذه الترددات. وتمثل هذه الخطوة أول تشغيل حي لراديو ثلاثي النطاقات على نطاقات 1800 ميجاهرتز و2100 ميجاهرتز لازدواج تقسيم التردد FDD و2600 ميجاهرتز لازدواج تقسيم الوقت (TDD).

ويعمل هذا المنتج، من خلال دمج ثلاثة نطاقات في نفس نظام الراديو، على تحسين أداء الشبكة، بينما يساهم أيضاً في إنشاء شبكة أكثر استدامة عبر خفض إجمالي استهلاك الطاقة لشبكة فودافون مصر بنسبة تصل إلى 15%، وتقليل المساحة اللازمة للمعدات في الموقع، وخفض الوقت اللازم للنشر. ويهدف هذا النهج المبتكر إلى تحسين تجربة المستخدم وتعزيز السعة وتمهيد الطريق لإطلاق شبكة الجيل الخامس.

وتعليقًا على ذلك، قال السيد/كاتالين بوليجا، رئيس قطاع التكنولوجيا في فودافون مصر: "نواصل في فودافون مصر جهودنا في توفير شبكات المحمول المستدامة من خلال سرعة تبني أحدث الحلول التكنولوجية التي تساعدنا في تقليل استهلاك الطاقة وخفض التكاليف ووقت نشر شبكاتنا. تعتبر وحدة الراديو ثلاثية النطاق من إريكسون ذات أهمية خاصة للأسواق الكبيرة مثل مصر، حيث يتم استخدام نطاق التردد 2600 TDD لزيادة سعة كل شبكات الأجيال القادمة."

من جانبه، قال هاكان سيرفيل، نائب الرئيس ورئيس إريكسون في المملكة العربية السعودية ومصر: "يمكننا، من خلال أحدث التقنيات وبمساعدة التخصيص الذكي للموارد، أن نحقق أعلى مستويات الكفاءة وأفضل استغلال ممكن لكل جزء من سعة النطاق الترددي، مع تبني حلول موفرة للطاقة وتقليل بصمتنا الكربونية. إن تطبيق هذه الحلول لن يتيح لنا فقط تحسين جودة الاتصالات، بل يمكننا أيضًا حماية البيئة. نحن، بفضل تعاوننا الوثيق مع فودافون مصر، نساهم في صياغة مستقبل أكثر استدامة وجودة وتوفير أفضل اتصال في مصر."

هذا وتؤكد شراكة إريكسون مع فودافون مصر على حضور إريكسون الدائم والتزامها تجاه مصر. وتؤكد إريكسون التي يعود تواجدها في مصر إلى أكثر من 125 عاماً، على التزامها بتوسيع عملياتها وقيادة الابتكار التكنولوجي في البلاد.