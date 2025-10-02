Ericsson España anuncia nueva sede en Madrid

Ericsson España ha anunciado su nueva sede en Madrid, ubicada en Madnum Méndez Álvaro, un emergente hub empresarial, cultural y tecnológico en Madrid y el primer complejo híbrido de España, un espacio con los más altos estándares de sostenibilidad y calidad.

Se estima que el traslado a la nueva sede de Ericsson se completará a partir del último trimestre de 2026 y supone un paso estratégico en el compromiso a largo plazo de la compañía con España, las personas y sus prioridades de negocio.

"Nuestra nueva sede abre un nuevo e importante capítulo en la presencia de Ericsson en España y en nuestro papel como socio tecnológico clave para los operadores, empresas e instituciones españolas. Durante más de 100 años hemos sido pioneros en los avances tecnológicos en el país. En el futuro, nuestro nuevo espacio proporcionará un entorno innovador, sostenible y centrado en las personas que impulsará la colaboración, el bienestar y la creatividad, y continuará habilitando nuestro papel en el avance hacia la digitalización de España. Estamos totalmente comprometidos a proporcionar a nuestra gente un lugar de trabajo moderno que ayude a impulsar nuestro éxito futuro", ha declarado Juan Olivera, presidente de Ericsson España.

Un espacio de trabajo sostenible y centrado en las personas

Madnum es un complejo empresarial, propiedad de Colonial SFL, con visión de futuro diseñado para unir negocios, cultura y tecnología. Gracias a los 13.200 metros cuadrados y 6 pisos que tendrá la nueva sede, el nuevo espacio de Ericsson contará con el mismo tamaño que la compañía tiene hoy en sus instalaciones actuales, y se diseñará con principios de sostenibilidad y experiencia de los empleados como prioridades centrales. La nueva oficina de Ericsson mejorará la colaboración, el bienestar y la productividad, al tiempo que servirá como base estratégica para las operaciones continuas de la compañía en España.

El compromiso de Ericsson de alcanzar el objetivo de cero emisiones netas en sus propias operaciones para 2030 y en su cadena de valor para 2040 se plasma en la ubicación de su nueva sede central en España. El campus cumple con los más altos estándares de sostenibilidad, eficiencia energética e impacto medioambiental, y cuenta con certificaciones como LEED Platinum, BREEAM Nueva Construcción Muy Bueno y Certificado energético A.

Además, para garantizar que las oficinas de Ericsson se ajustan plenamente a los estándares globales de la empresa se llevará a cabo una remodelación durante la primera mitad de 2026.

Compromiso con España y con la innovación

La nueva sede de Ericsson en Madrid refuerza el compromiso profundo y duradero de la compañía con España.

España desempeña un papel central en el alcance global de la innovación de Ericsson, y cuenta con algunos de los centros globales de investigación y desarrollo más punteros y de referencia para el Grupo. Estos centros están a la vanguardia del desarrollo de tecnologías que impulsan las redes móviles actuales y dan forma a las redes del futuro. Las innovaciones de Ericsson en España:

dan soporte a 380 operadores en todo el mundo que dan servicio a 3 mil millones de usuarios,

han contribuido a miles de patentes concedidas de la cartera completa de la empresa, que cuenta con más de60.000 patentes concedidas en todo el mundo,

contribuyen a la configuración de los estándares móviles globales

Desde su nuevo hogar en Madrid, Ericsson España continuará fortaleciendo su colaboración con operadores, empresas e instituciones españolas, dando forma al futuro de la conectividad y consolidando la posición central de España dentro de los avances europeos y globales en materia de tecnologías móviles y digitales.