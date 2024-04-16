Ericsson (NASDAQ: ERIC), İTÜ'nün Ayazağa Kampüsü'nde bir 5G test ağı kurmak için İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Turkcell ile Ar-Ge iş birliği gerçekleştirdi. Proje adı “5G Teknoloji Kampüsü” olarak belirlenen şebeke; 5G'nin çığır açan faydalarını sergilerken, yeni ve gelişmiş kullanım senaryoları için bir geliştirme ve test ortamı sağlayacak.

İTÜ Ayazağa Kampüsü'ndeki 5G test ağı, Ericsson Radyo Sistemi ürünlerinin yanı sıra 5G Standalone Core kullanılarak inşa edildi.

Kampüste daha iyi bağlantı, yüksek veri hızı ve düşük gecikme yaşanacak. 5G Teknoloji Kampüsü ayrıca akademi, endüstri, girişimciler ve telekom ekosistemi oyuncularının ortak Ar-Ge faaliyetleri yürütmeleri için iş birliğine dayalı bir ortam yaratacaktır.

İlk kullanım örneği, üniversite kampüsü içinde 5G ile çalışan -yüksek seviye otonom sürüş deneyimine sahip olan otobüsün devam eden test çalışmasıdır.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, “İTÜ olarak, eğitim ve araştırmanın yanı sıra inovasyon ve teknoloji transferinde de öncü rol oynamaktayız. Turkcell ve Ericsson ile gerçekleştirdiğimiz bu Ar-Ge iş birliği, üniversitemizin akademik birikimini sanayi ve teknolojiyle buluşturarak, öğrencilerimiz ve araştırmacılarımız için benzersiz fırsatlar sunuyor. 5G Teknoloji Kampüsü; akademik araştırmaların gerçek dünya uygulamalarına dönüşebileceği bir ortam sağlayarak, bilimin sınırlarını genişletiyor. Burada kurulan 5G test ağı, araştırmacılarımızın bu yeni teknolojileri kullanarak insanların yaşamlarını nasıl iyileştirebileceğini keşfetmeleri için bir test ortamı görevi görecek. Ayrıca öğrencilerimizin 5G çalışmalarına katılarak yenilikçi bilgi ve iletişim teknolojileri çözümlerinin gelişimine aktif olarak katkıda bulunmaları için ideal bir fırsat sunacak. Bu sayede, teknoloji alanında güçlü yetenek havuzuna da katkılar sağlamış olacağız” dedi.

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, imzalanan anlaşma kapsamında şunları söyledi: “Turkcell olarak, ülkemizi global teknoloji haritasında daha rekabetçi bir konuma taşıyacak her türlü yenilikçi yaklaşımı destekliyoruz. Yeni nesil 5G teknolojisi; yakın gelecekte eğitimden sağlığa, ulaşımdan sanayiye tüm endüstrilerde dönüştürücü bir etki yaratacak. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Ericsson ile olan bu iş birliğiyle başlattığımız 5G Teknoloji Kampüsü projesi ile hem akademisyenleri ve genç zihinleri iş dünyasıyla bir araya getiriyor, hem de çeşitli kullanım senaryolarını ve son teknolojilerin pratik uygulamalarını gerçekleştiriyoruz. Bireyler ve kurumlar için yeni nesil mobil ağları, ilk ve öncü olarak sunma konusundaki çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki yıllarda da benzer Ar-Ge projeleriyle birçok yeniliğe imza atacak ve yerli teknoloji ekosistemini genişletmeye devam edeceğiz. Oluşan bu birikimlerle ülkemizin 5G teknolojisine geçişinde de liderliğimizi ve rehberliğimizi sürdüreceğiz.”

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın, "Ericsson olarak, ülkenin önde gelen akademik kurumları ve iletişim hizmeti sağlayıcıları ile işbirliği içinde Türkiye'deki yerel Ar-Ge eko sisteminin teknoloji gelişimini desteklemeye kararlıyız. 5G Teknoloji Kampüsü’nün İstanbul Teknik Üniversitesi yerleşkesinde başlatılması, gelişmekte olan teknolojileri kullanarak daha bağlantılı bir dijital gelecek inşa etmek için ortak çabalarımızın bir adımı. Ericsson ve Turkcell, Türkiye’de 2G mobil iletişimin tanıtımından bu yana verimli bir çözüm ortaklığı yürütüyor. İki şirket, ülkenin ve bölgenin yaşam kalitesini artırmak, işletmeleri güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek adına, son teknoloji mobil telekomünikasyon ağları kurmak için yakın iş birliği içindedir. Bunun güzel adımlarından birini de İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki 5G Teknoloji Kampüsü’nde attığımız için çok mutluyuz” yorumunda bulundu.