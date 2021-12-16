爱立信携手联发科技，双连接技术提升5G用户体验

爱立信合作伙伴通过聚合800MHz高频段频谱和60MHz中频段频谱取得了新的突破，使单台用户设备的最高速度达到5.1Gbps。这是首次在5G独立组网（5G SA）模式中，聚合中频段来对毫米波（mmWave）进行测试。

这场5G双连接（或NR 双连接）测试在毫米波（mmWave）实验室中进行，通过无线网络将信号发送至装有联发科技M80 5G调制解调器的设备。该演示使用了爱立信无线系统硬件和爱立信5G核心网，凭借以互联网协议流为中心的架构经济高效地实现高峰值速率。

该演示表明，由于该连接同时位于毫米波和中波段频谱中，因此可以放心地将毫米波用于新的5G独立组网架构，这将使5G独立组网的上行和下行数据速率高于目前的部署。NR DC将为个人和企业的高性能、时延敏感型应用开发提供支持。它将有助于为游戏、沉浸式媒体等移动宽带和固定无线接入（FWA）创新用例打下基础。

爱立信5G RAN产品线负责人Hannes Ekstrom表示：“我们与合作伙伴联发科技所实现的这项5G技术突破来自于我们为满足全球客户不断发展的连接需求而付出的努力。我们相信对于全球的许多客户而言，新无线系统双连接技术将极具吸引力并成为他们5G独立组网部署战略的一部分。这项技术将实现毫米波在多层网络中的应用并将速度提升至5Gbps以上，通过更大的容量和覆盖范围以及超低时延等独立组网功能推动5G技术的发展，最终令消费者和行业受益。”

联发科技无线通信系统发展部总经理潘志新表示：“联发科技通过这次与爱立信的密切合作，成功展示了其M80 5G调制解调器面向未来网络的能力。NR DC技术提高了网络容量和性能，是5G技术领域的最新发展成果之一，将直接促进新一代5G服务的发展并实现跨业务、行业和消费者生态系统的创新应用。”

NR DC将为终端用户提供更高的下行和上行数据速率。由于吞吐量的聚合，网络覆盖范围显著增加。除了速度和覆盖范围方面的优势之外，5G独立组网还实现了更低的延迟、更高的安全性以及网络切片功能。

爱立信5G核心网、5G无线接入网络（爱立信无线系统）和用户设备（如联发科技M80调制解调器）中的信号传递和高峰值速率是实现NR DC的关键。爱立信将在2021年第三业务季度发布商用NR DC功能。