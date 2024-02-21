爱立信基于AI赋能的意图运营方案将提供卓越5G服务

日前，爱立信宣布：在其托管服务交付平台——爱立信运营引擎（Ericsson Operations Engine）中，嵌入了基于AI赋能的意图驱动运营方案，为消费者和企业用户提供差异化优质5G服务。

此次新发布的基于AI的意图驱动运营方案（AI intent-based operations），将提供的端到端框架，可将业务需求意图转化为实时的网络操控。爱立信运营引擎基于电信AI与自动化案例库（该库是目前世界上最大的电信AI与自动化案例库之一），可以推荐最优方案并采取相应的操作，并检查网络意图是否得到满足，以及对预定义策略的解决方案选项进行评估。

这种方案建议和网络操作的过程完全透明化，且能够以快速、敏捷的方式进行决策优化来提供新的多样化服务。

基于AI的意图驱动运营方案可为消费者和企业用户带来更多样化的应用空间和用户案例。随着网络切片等优质5G服务的推出，以及网络扩展性和复杂性的增加，运营商（CSP）将需要新一代运营模式，通过功能和非功能特性的细节定义，实现网络可配置，服务可变现。

而日前引进的新技术将无缝支持由意图和超自动化驱动的自优化网络，并能动态适配日益增加的服务需求变化。

爱立信的基于AI的意图驱动运营方案已在客户部署试验中获得成功，马来西亚的 Digital Nasional Berhad (DNB) 利用该技术成功地为客户提供了具有性能保证的定制化 5G 服务。

Digital Nasional Berhad 首席技术官Ken Tan表示：“我们与爱立信的战略合作伙伴关系为我们在5G性能方面成为全球领导者做出了巨大贡献。我们共同实施了全球首个多运营商核心网络（MOCN），使马来西亚的六家移动运营商能够通过各自的核心网络接入5G无线接入网络（RAN），而不会影响任何终端用户体验或网络性能。现在，基于AI的意图驱动运营方案的不断应用使我们能够在不增加成本的情况下扩展网络。而这对于马来西亚持续数字化转型过程中让消费者和企业能够负担并使用5G至关重要。”

爱立信网络管理服务负责人 Bradley Mead表示：“通过这一屡获殊荣的解决方案，我们使爱立信运营引擎能够真正理解运营商（CSP）自己的业务语言，并将其转化为电信服务技术规范，从而使网络自动提供所需的业务产出，并能够不断发展以满足未来的需求。这是我们在自智网络之路上迈出的重要一步，也证明了爱立信运营引擎在网络运营转型方面将继续走在创新前沿。”