近日，AWS工业副总裁Kathrin Renz表示：“AWS和Vonage在帮助客户实现创新和价值方面有着共同的热情。我们与Vonage合作的目标是推动跨行业的新工业与企业应用，与5G网络和生成式人工智能等技术结合起来，赋能新产品，并增强整体用户体验。”

Vonage首席执行官兼爱立信全球通信平台业务负责人Niklas Heuveldop表示："通过与AWS合作，我们将加快在应用中嵌入通信与网络API能力，并为AWS和Vonage的客户提供新的产品与服务。”

他补充道："有了网络 API，我们就能从 5G 网络中获得以前从未有过的新能力，从而利用网络信息增强现有应用，并促进新型应用的开发。"

新的Vonage欺诈保护解决方案

Vonage 将在AWS Marketplace 上提供的新的欺诈保护解决方案，其中包括Vonage基于CAMARA 的 API SIM Swa、由 AWS 生成式人工智能 (AI) 服务增强的Fraud Defender API，以及与 Amazon Rekognition 配对的Verify及Number Insights API。

通过这一更新，Vonage 将进一步构建更多类似的解决方案以更快速的将网络 API 的强大功能推向市场。

在这些功能中，SIM Swap 网络 API 的设计目的是让开发人员确定电话号码最近是否更换过 SIM 卡，以及是否涉及欺诈。Vonage 的增强型 Fraud Defender API 将主动检测欺诈信号，Vonage Verify API 允许进行安全的静默验证，Vonage Number Insights API 则能够提供欺诈评级功能。

通过支持AWS生成式人工智能服务，该解决方案的欺诈检测能力将得到增强。这将使企业能够更好地防范移动欺诈，同时改善客户体验。

Voicify首席技术官 Nick Laidlaw表示："Voicify已经将Vonage的通信API集成到我们为餐饮业量身定制的对话式人工智能体验中。新的欺诈保护解决方案包括AWS和新增的网络API（如SIM Swap），我们可以提高我们为短信和电话提供的安全级别，确保交易安全有效，并强化我们提供值得信赖的对话式人工智能服务的承诺。"

Vonage 平台

Vonage的通信平台即服务（CPaaS）是可完全编程的，可将视频、语音、聊天、消息、人工智能和验证集成到现有产品、工作流程和系统中。

该平台可利用通信API，使拥有超过100多万开发人员的社区轻松地将通信能力嵌入到应用程序、系统与工作流程中。