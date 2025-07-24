爱立信凭借自动化节能解决方案荣获网络可持续发展奖

FutureNet World奖旨在表彰在自动化以及利用人工智能革新网络运行与管理方式的杰出创新成果。

爱立信的自动化节能解决方案因其显著的节能效果和出色的投资回报率而受到认可，对于致力于实现商业价值与可持续发展目标的运营商（CSP）而言，该方案具有不可替代的价值。

该获奖案例基于Telstra和DNB的商业部署，相关内容已收录于爱立信发布的《智能运营指南》中，其中自动化节能解决方案已展现出显著成效。

作为爱立信5G Advanced软件解决方案的一部分，自动化节能解决方案部署于无线接入网（RAN）计算单元或基带处理器中，通过分布式自动化技术在提升网络性能的同时最大限度地降低能耗。该功能可根据用户吞吐量自动启用或禁用无线资源，确保在无需使用时不浪费能源。这一功能体现了意图驱动的运营模式，以用户体验为核心，实现网络资源的自主管理。

爱立信云与专用5G RAN产品线负责人Johan Hultell表示：“这项奖项有力地印证了我们对创新的承诺，并进一步推动了可持续性和客户价值的提升。我们的5G Advanced自动化节能解决方案在提升能源效率的同时，成功保障了用户体验。我们很高兴将这种实时、意图驱动的自动化能力推向市场，助力服务提供商构建更加可持续、面向未来的网络。”

意图驱动的自动化是可编程网络的关键技术支柱之一，它代表了一种全新的运营范式，服务提供商可通过使用与服务相关的指标（如用户吞吐量）输入无线接入网络，而无需手动设置无线参数。这使得自动化节能解决方案（Automated Energy Saver）作为爱立信5G Advanced能力的一部分，在向可编程网络演进的过程中发挥了关键作用。