爱立信荣登Omdia 2025年无线接入网供应商市场格局报告榜首

Omdia的评估涵盖了11家RAN供应商，并将其分为三类：领导者、主要挑战者和新兴供应商。评估基于两个关键维度：业务表现与产品组合。爱立信在这两个维度中均表现卓越，巩固了其市场领导者地位。

根据Omdia的报告，爱立信在业务表现方面的领导力体现在其不断增长的5G客户数量上。2024年，爱立信在中国以外市场的份额达到36%。研究机构指出，与2023年相比，爱立信在2024年与运营商（CSP）签订的5G合同数量有所增加，并进一步扩大了市场份额。

爱立信的产品组合在所有类别中均表现突出，尤其是在无线产品组合方面，其产品在广度、能源效率、灵活性和创新性上处于行业领先地位，特别是在Massive MIMO产品上。

爱立信的RAN计算基带产品组合凭借其卓越的能源效率指标以及对所有无线接入技术（从2G到5G）的全面支持，在市场中占据领先位置。该产品组合还提供多种选择，包括专为户外部署设计的解决方案。

此外，爱立信在Open RAN产品组合中也处于领先地位，其产品支持基于eCPRI数据包的开放式前传协议。

Omdia 市场格局：2025 年无线接入网（RAN）供应商排名

爱立信执行副总裁兼网络业务领域负责人Per Narvinger表示：“Omdia将我们评为业务表现和产品组合双料冠军，这充分体现了我们致力于为服务提供商提供最佳解决方案的承诺。这一认可彰显了我们对创新、质量和客户满意度的坚定承诺。我们将继续凭借广泛的高性能可编程网络解决方案引领行业发展。”

Omdia移动基础设施实践负责人Rémy Pascal表示：“爱立信在业务表现和产品组合两个维度上均位居市场领导地位。该公司在2024年相较2023年签订了更多的5G合同，并扩大了市场份额。其产品组合的卓越性通过旗舰无线产品如AIR3266和AIR3265，以及基带产品如RAN处理器6672和6655得以体现。此外，爱立信还通过强化合作伙伴生态系统，进一步巩固了其行业地位。”