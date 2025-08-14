爱立信携手Sunswift车队 利用5G与卫星智能链路聚合技术提升赛车体验

近日，爱立信宣布，将通过Ericsson Intelligent Link Bonding 为Sunswift车队大幅提升无线广域网的通信能力。该技术可将蜂窝、卫星或有线等多种广域网链路聚合为一个统一的逻辑连接，并依托独有的流量引导和蜂窝智能功能，对流量分配方式进行决策。借助爱立信企业无线解决方案，Sunswift赛车团队能够在太阳能赛车、支援车辆与悉尼总部之间实现无间断、稳定的连接。

Sunswift车队是澳大利亚新南威尔士大学的一支创新团队，致力于通过研发世界级电动汽车原型，重新定义可持续交通的未来发展。该团队因在往届世界太阳能车挑战赛中创下吉尼斯世界纪录而闻名，并将于今年8月参加从达尔文到阿德莱德为期一周的赛事。

世界太阳能车挑战赛的参赛队伍依托比赛及车辆性能数据，在为期一周的赛事中制定战略决策。借助爱立信无线连接解决方案提供的实时数据访问能力，Sunswift车队将在比赛期间采集并运用实时遥测数据，涵盖太阳能汽车电池、电动机、太阳能电池板以及车速表等关键指标。稳定可靠的连接不仅是实时视频传输、用于状态汇报的IP一键通话通信的保障，也是团队YouTube频道进行赛事实况直播和实现高速稳定互联网接入的关键支撑。

爱立信Cradlepoint加固型R1900路由器通过5G与卫星链路连接，并由爱立信NetCloud进行管理，实现面向Sunswift总部的多运营商回传。借助爱立信智能链路聚合技术，可优化所有可用广域网链路的带宽，确保在蜂窝与卫星网络间实现稳定高效、始终在线的连接，从而支持无间断的实时遥测数据共享和视频流传输。

新南威尔士大学Sunswift车队负责人Richard Hopkins教授表示：“爱立信此次推出的无缝连接技术升级，将助力我们的团队在即将到来的比赛中发挥最佳水平。多年来，Sunswift取得的卓越的成绩，得益于像爱立信这样的合作伙伴在技术上的持续创新。这也促成了我们推出P-ONE Technology——一个由新南威尔士大学与澳大利亚政府TRaCE先锋计划支持、灵活高效的商业化衍生机构。我们与全球顶尖技术供应商携手，使命是通过产业与政府的紧密合作，将前沿科研成果转化为面向市场的汽车解决方案。”

Ericsson Intelligent Link Bonding通过以下功能全面提升系统的可靠性与性能：

流量复制，实现高可靠性：将应用流量同时复制到两条广域网链路上，以确保高可用性。

流量均衡，优化链路并降低成本：根据预设权重或百分比分配流量至多条链路，以提升性能并提高成本效率。

带宽聚合以增加带宽：将两条或多条广域网连接的带宽进行聚合，增加可用于大数据传输的总体带宽，可显著提升大型文件上传或实时视频上传的性能。

这些智能连接功能均可在配备SD-WAN的Ericsson Cradlepoint路由器上启用，并可进一步结合基于应用程序的流量引导、前向纠错以及丰富的AI洞察等额外功能。

爱立信企业无线解决方案高级副总裁Archana Khetan表示：“在爱立信，我们致力于在关键赛事期间确保连接不中断。我们的Intelligent Link Bonding技术能够让组织实现卓越的应用程序弹性、性能提升以及带宽优化，即使在最严苛的移动环境中也是如此。随着越来越多的企业采用多WAN策略，智能管理这些不同连接变得至关重要。在全球最具挑战性的赛事环境之一中展现出这项技术的卓越表现，更凸显了其在任何企业环境中的价值。”