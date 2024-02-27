爱立信亮相MWC24: 以“为多而生”的硬核技术构建能力开放的差异化高性能可编程网络

当前，5G在全球主要国家的商用最长已达6年之久。领先的运营商(CSP)正在将重点从5G网络部署转向收入增长、盈利能力和5G投资收益。服务差异化、服务创新和增强的客户体验相结合，将成为CSP未来收入增长的关键。而消费者——无论是个人还是企业，也都希望在5G网络中获得新体验、新价值。

基于上述多重背景，爱立信正在加速构建由云与AI赋能的移动优先世界，打造随处可用的差异化、高性能网络，建设便于开发者生态系统使用的能力，而MWC24成为爱立信为与会者呈现其“创造一个能为个人、企业与社会带来价值的，充满活力与协作的行业”的愿景蓝图的最新舞台。

掘金5G，助力运营商捕获商机

在5G掘金板块的消费者市场展区，爱立信展示了基于差异化、个性化和面向消费者的新应用助力运营商实现5G商业价值的新用例。

作为5G时代最具商业价值潜力的新范式之一，XR的关注度向来很高。在展会现场，爱立信和Meta等合作伙伴为与会者提供了一场沉浸式的体验，全息通信（Holographic）、阿凡达呼叫（Avanta calling）、远程现实（Remote Reality）一系列用例让人驻足。其中，一个由透明显示设备呈现的裸眼3D效果颇为引人注目，凭借眼球追踪技术，即使用户变换位置，仍然能够被沉浸式的体验所包围。

直播一直是考验网络性能的重要应用场景。在展会现场，爱立信与合作伙伴联合展示了网络切片技术支持下的移动终端直播，直播人员用手机就可以调用高性能的网络能力来保障实时直播效果。

在5G掘金的企业市场及公共领域，爱立信展示了通过高性能、弹性和灵活的企业解决方案和服务助力运营商把握企业与公共领域的 5G 商机的诸多用例。

其中，网络能力开放是推动5G掘金的重要力量。在展会现场，包括德国电信、Verizon、KDDI、AWS等产业伙伴与爱立信旗下的Vonage联合展示了在推动网络能力开放上的最新进展。同时，GSMA、沃达丰、Orange、Telefonica与Ericsson 旗下Vonage跨西班牙移动通信市场联合发布的线上反欺诈与识别服务格外引人关注。

当前，Vonage在全球已拥有160万开发者及10万家企业用户。开发者注册社区后，可以查看、调用各种API，由此所开发的创新应用能够借助运营商的网络能力实现价值输出。运营商则通可过简化批准流程，使得API的能力更容易被开发者调用，共同创造新价值。5G 的功能和灵活性使运营商能够在不影响核心消费业务的情况下满足多种任务关键型用例的需求。在展台上，爱立信与AT&T、Teracom、Zaphiro等产业伙伴在铁路、电网等任务关键型通信领域的合作用例展示了运营商如何助力公共部门提高自动化、安全性和高效运营。

移动终端的高普及率为室内定位发展奠定了良好的用户基础，同时越来越多的个性化需求对室内定位的需求也越来越强烈。根据爱立信移动市场报告，全球有大约80%的移动数据是通过室内使用产生的，高性能的室内移动连接已经成为一项关键的数字基础设施。在现场，爱立信展示了通过室内分布系统、点系统，达到亚米级定位的精度，为室内的商户、消费者等创造了新价值。

此外，现场爱立信还与众多产业伙伴演示了一系列 Wireless WAN和专网的成功用例。其中，爱立信旗下Cradlepoint与SmartSort合作的以蜂窝路由器为人工智能（AI）回收箱可利用AI算法对垃圾进行识别，并指导正确的投放。

“为多而生”，打造能力开放的差异化高性能可编程网络

无论是5G商业价值的加速释放，还是充满活力与协作的行业愿景实现，都离不开一张开放、差异化的高性能网络。延续一贯的技术优势，爱立信为MWC24带来了新近发布的网络产品。在长达20米的硬件墙上，以旗舰AIR 3255为代表的12款硬、软件产品及解决方案集体亮相。这些“为多而生（More is more is more）”产品与方案，将以更强的性能（More Performance）、更开放（More Openness）、更可持续（More Sustainability），更高程度的自智化（More Automation），助力运营商构建高性能、可持续和开放的网络。

在更强的性能方面 ，爱立信此次发布了重磅FDD产品AIR 3284，该产品是满足中国铁塔的要求而开发的，作为首次推出的三频 FDD MIMO，相较4T/4R的无线产品，下行容量提高2倍，上行容量提高4倍。此外，爱立信还展示了针对中国市场需求研发的毫米波产品 AIR 5343，可用于大容量、高性能的宏站部署场景，扩展覆盖范围可达 11 dB。

，爱立信此次发布了重磅FDD产品AIR 3284，该产品是满足中国铁塔的要求而开发的，作为首次推出的三频 FDD MIMO，相较4T/4R的无线产品，下行容量提高2倍，上行容量提高4倍。此外，爱立信还展示了针对中国市场需求研发的毫米波产品 AIR 5343，可用于大容量、高性能的宏站部署场景，扩展覆盖范围可达 11 dB。 在更可持续方面 ，Massive MIMO产品 AIR3255较上代产品节能25%。此外，爱立信还推出了两款新型Radio产品。其中，4461 HP相较于上一代产品重量减轻了38%，碳足迹降低了42%。而Radio 8873基于以前8TR产品从减碳方面也做了很大的提升。此外，爱立信还展示了使用100%热塑天线罩和更轻结构的新型天线Antenna 4206，波束效率高达85%，减少了49%的碳足迹和24%的重量，并且材料可完全回收。

，Massive MIMO产品 AIR3255较上代产品节能25%。此外，爱立信还推出了两款新型Radio产品。其中，4461 HP相较于上一代产品重量减轻了38%，碳足迹降低了42%。而Radio 8873基于以前8TR产品从减碳方面也做了很大的提升。此外，爱立信还展示了使用100%热塑天线罩和更轻结构的新型天线Antenna 4206，波束效率高达85%，减少了49%的碳足迹和24%的重量，并且材料可完全回收。 在更开放（More Openness）方面，爱立信所有产品都将支持Open RAN，包括Massive MIMO、FDD等，运营商可以根据自身的需求自主选择是否开放。现场，爱立信也展示了自身一系列在产业化Open RAN上的努力，其中包括灵活的云化解决方案以及开放前传技术等等。

硬件之外，爱立信在MWC24上还展示了最新发布的三款软件产品，包括上行多用户Massive MIMO FDD、上行感知的多层网协同，及自动化节能器（AES）。

在更高程度的自智化（More Automation）方面，基于爱立信积累的大量应用案例集和数据集，爱立信展示了基于意图的网络运营、可解释AI、网络智能编排等高阶自智技术方案。目前，基于意图的网络运营已经被马来西亚电信运营商DNB所验证，运维人员通过部署意图，网络就会执行并给出反馈意见。可解释AI打破了“AI黑箱”，运维人员不仅得到AI给出的结论，还可以了解结论的背后原因，这一技术在法国电信运营商Bouygues的网络中也已经得到验证。智能编排则能实现网络的自动化运营，这一高阶自智技术也已经被Telstra、Telefonica、加拿大ROGERS，北欧Telia等多家运营商所采用。

共塑未来，6G预研成果引发期待

除了掘金5G（消费者市场以及企业市场及公共领域）、“可编程网络”之外，爱立信还在共塑未来展区展示了一系列影响未来的新技术。



此外，爱立信还披露了6G的最新预研进展，包括现场实时搭建的厘米波测试床，超低功耗AI技术、基于迪拜创建数字孪生部署6G的研究进展，调用全网计算能力，提供综合、动态调度的动态终端计算负载分担技术等，让人们对6G充满了期待。

可以说，在MWC24上，爱立信通过助力运营商掘金5G商业价值和持续构建的网络能力，并将AI融入到网络运营中等，为通信产业链的各个环节，包括运营商、合作伙伴以及广大消费者，带来了前所未有的全新行业愿景，“一个充满活力与协作，能为个人、企业以及整个社会创造巨大价值的行业”呼之欲出。未来，随着对6G等影响未来的技术研究深入，爱立信“无限畅想，无尽可能”的品牌愿景也将继续引领通信产业的发展方向，为个人、企业、行业、社会创造巨大的连接价值。

可以说，在MWC24上，爱立信通过助力运营商掘金5G商业价值和持续构建的网络能力，并将AI融入到网络运营中等，为通信产业链的各个环节，包括运营商、合作伙伴以及广大消费者，带来了前所未有的全新行业愿景，“一个充满活力与协作，能为个人、企业以及整个社会创造巨大价值的行业”呼之欲出。未来，随着对6G等影响未来的技术研究深入，爱立信“无限畅想，无尽可能”的品牌愿景也将继续引领通信产业的发展方向，为个人、企业、行业、社会创造巨大的连接价值。