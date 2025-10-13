聚焦差异化连接 以AI赋能网络 爱立信亮相2025中国移动全球合作伙伴大会

AI+应用：以“差异化”解锁连接“新”价值

随着越来越多国际运营商完成5G网络从NSA向SA的演进，基于对全球40个运营商的调研与分析，已有超过80个B2C、B2B2C、B2B等不同商业模式的差异化连接案例推向市场。其中，Singtel自2022年以来持续利用切片扩大差异化连接服务版图，在2025年推出全新5G+通用套餐，为高档套餐用户提供2倍、4倍差别化连接速率；T-Mobile也聚焦差异化连接，面向应急响应者提供有最低基准线保障的5G+Priority服务，面向中小企业用户提供可智能性能调节的SuperMobile 5G切片套餐，并实现了收入与ARPU的显著增长。差异化连接正处在从概念试验走向规模化商用的关键节点，依托先进网络能力从“流量经营”向“连接经营”转变应是国际领先运营商的共识与目标。

在业务场景层面，爱立信与OPPO合作展示了“基于用户选择的差异化服务实现”解决方案。该测试依托OPPO端侧的AI能力，当终端实时感知应用卡顿情况后，由终端生成URSP（用户路由选择策略）请求，在用户对请求确认后，网络通过对URSP的支持，给该用户设备发送切换专用切片的指令，实现差异化的用户保障，从而有效解决卡顿问题，实现业务增收。高通、联发科、苹果等芯片及Android、iOS系统对URSP切片的广泛支持，为该方案奠定了终端生态规模化覆盖的基础。爱立信协助运营商通过全场景营销流程，助力运营商开展场景化营销、挖掘5G连接价值。

在终端生态层面，多模态AI眼镜及5G XR演示吸引了大量关注，智能眼镜正在成为手机之外 AI智能体的关键载体。智能眼镜视频识别的帧率为每秒1到5帧，与主流视频的帧率每秒30到60帧不同，现有5G网络的上行容量充裕；但智能眼镜对体验的稳定性要求高，需要网络对用户体验的一致性和低时延进行差异化保障。爱立信借助5G-A、网络切片等增强型技术，为重点场景或用户群体提供稳定一致的网络性能，保障智能眼镜用户流畅的用户体验。在Meta、小米、雷鸟等智能眼镜厂商推动下，全球出货量有望破千万。扫码支付、AI导航、拍照识物、会议助手等多场景应用生态正加速成型。在未来，爱立信还将开放网络API接口，使第三方可以灵活调用网络能力，助力AI眼镜生态持续创新，并将通过端云协同推动创新，加速AI终端生态的成熟与爆发。

此外，网络API与5G专网从不同维度展示了如何进一步释放5G能力、加速服务创新、拓展连接边界。基于GSMA Open Gateway的网络API释放运营商网络潜力，带动能力变现生态化。KDDI联合Toyota探索基于API的5G智联汽车应用，借助QoD、网络切片等能力，在多场景下为不同网络需求提供差异化连接与优质体验。

5G专网聚焦高端制造领域。现场演示了由爱立信与阿特拉斯·科普柯联合打造的基于5G专网的智能扭力扳手技术方案。该方案历经多年研发升级，已在全球多家知名汽车和飞机工厂成功部署，成为5G赋能智能制造的又一标杆案例。

AI+网络：以高性能网络筑牢差异化连接根基

本次大会，爱立信在现场展示了基于硅芯科技（Ericsson Silicon）技术的全新一代硬件产品家族，将技术重心聚焦于如何为差异化连接筑牢高性能网络根基。

其中，采用V翅导热技术、高度集成相控阵天线模块（PAAM）、专为中国市场定制的毫米波基站颇为醒目，其设计适配大容量、高性能的宏站部署需求。

同时，新一代硬件产品家族在性能和节能表现也有着卓越的表现：8通道 RRU相较上一代成功实现减重20%、节能10%，有效降低了设备能耗和运营成本。2通道双频 RRU采用全新双频共址架构，支持2.3GHz和2.6GHz不同帧结构。多频皮站支持户外、水中、矿区等多应用场景。此外，大容量基带单元支持深度节电和深度休眠。基站智能板作为分布式AI的单元，支持网元进行业务识别、业务保障、网络优化、网络节能等AI功能。基于业务的准确识别及业务对网络需求的特点，优化节能策略，调整节能方案，提升节能效果，为构建绿色、高效的通信网络提供了有力保障。

AI+运营：基于AI的意图 迈向网络高阶自智

爱立信自智网络基于TMF“3层4闭环”架构，通过集中式AI（AI for Network）与网元分布式AI（AI in Network）协同，实现自智网络向“意图驱动式交互、跨层AI智能化、数据的可管理性与可观测性、意图闭环”等关键能力迈进。

爱立信智能网络服务平台（EISP）采用集中式三层架构：底层支撑云原生、AI与大数据共享；中间层整合集中式故障管理、绿色节能、网络优化等功能；上层既支持自身意图闭环管理，又能向运营商开放能力以实现跨域闭环管理。EISP支持网络故障管理、网络性能优化、5G节能、用户体验分析四大领域的应用。此外，EISP深度融入Agentic AI。该平台借助生成式AI等特性，实现跨智能体的编排与协同，让网络运维从“代码驱动”向“自然语言驱动”转变，以更灵活适配网络变化，适应网络环境变化，推动自智网络向更高阶发展。

在实践成果展示方面，爱立信重点展示了与马来西亚DNB的合作成果，基于生成式AI和意图驱动的运维新模式。依托AI和5G-A技术，通过“意图创建—注册—智能体管理—冲突处理—自智能力编排执行”全流程，让网络具备更敏捷、易管理且安全的特性。

此外，针对大型演唱会等高密场景，爱立信通过部署动态网络切片，匹配差异化服务等级协议（SLA）与价格套餐，优先保障粉丝互动、现场直播、舞台后台保障这三类需求，将业务意图转变为服务意图。即便有成千上万的用户同时使用网络，也能够可靠处理海量数据，保障业务体验。

6G展望与创新：以前沿技术 探索未来发展方向

面向2030全球6G愿景，爱立信聚焦“技术预研”与“生态协同”，分享对下一代通信技术的思考与实践。爱立信表示，当前，6G相关研究仍处于技术储备阶段，将持续与全球伙伴协同创新，推动6G标准化进程，为未来通信变革积蓄力量。

深化合作，共赴连接“未至之境”

本次大会，爱立信不仅展示了其在AI与网络融合领域的积累与创新成果，更通过四大主题展区，全面呈现了未来通信技术的发展方向与潜力。展望未来，爱立信将继续坚守与中国移动的合作承诺，依托全球技术经验与本地市场洞察，深化“AI +”，推动差异化连接规模化落地，助力运营商实现商业变现。爱立信将继续携手产业伙伴，共同探索AI与网络的无限可能，迈入通信技术的“未至之境”。