爱立信推出"业务编排与保障"产品助力运营商不断创新

近日，爱立信推出新的业务编排与保障产品、解决方案与服务功能，旨在帮助全球运营商（CSP）大规模利用5G与5G独立组网模式（SA）带来的日益多样化与大量高影响力用例机会。

新推出的爱立信业务编排与保障产品（Ericsson Service Orchestration and Assurance）为运营商提供了必要的工具，在跨多个网络域、且由不同科技供应商组建的混合IT环境中对业务进行编排和管理。重要的是，新产品可跨不同代际网络工作、有效地协调业务创建与管理。

爱立信还发布了全新的爱立信动态网络切片解决方案（Ericsson Dynamic Network Slicing solution），该解决方案以爱立信业务编排与保障产品为核心，旨在助力运营商全面运营5G网络切片，更快地创造价值并降低实施风险。本次推出的相关服务将支持从无线接入网（RAN）到核心网的端到端业务编排与保障，并帮助运营商实现网络服务货币化。

TM Forum最近的一项调查发现，85%的运营商受访者正在考虑或计划简化业务编排与保障，以实现增强集成、简化流程和闭环自动化。迄今为止，爱立信已签订了18个商业合同并完成了32个概念验证项目（POC），通过与全球运营商合作，在管理现有和未来服务的业务编排与保障过程中采取了下一步措施，多个项目中产生的积极成果已经清晰地体现了爱立信产品的有效性。

要实现低延迟、高带宽或由5G赋能的其他差异化连接特性，都需要不断演进的OSS/BSS。这对于大规模构思、发布商业化新服务以及管理由此带来的相应复杂性至关重要。有了这些新功能，运营商就能够将承诺的性能级别商业化、运营化与产业化，从而实现创新的新服务，通过自动化提高效率，更重要的是把握规模经济的机遇。

爱立信业务与运营支撑系统解决方案负责人Mats Karlsson表示："运营商已经可以设计、部署和运营基于5G的业务，我们看到新业务正在全球范围内频繁推出。为了确保创新的步伐能够持续，这些新的业务和商业理念能够可靠地扩展，在开放的可编程网络中实现跨域高效业务创建和管理自动化的业务编排与保障必不可少。这些新产品旨在降低转型风险，加快新业务模式的上市时间，增强了爱立信应对运营商大规模、高效管理复杂性挑战的能力，并为捕捉基于网络切片等新的成功业务的商业化机会提供了途径。"

Telia公司高级副总裁兼集团首席运营官Rainer Deutschmann博士表示："在Telia，我们正处于能力产业化转型的过渡阶段，即转变我们创建、管理和商业化业务的方式。我们正通过NorthStar项目与行业合作伙伴共同推动开放式创新，从而在创新领域突破极限。要想取得成功，唯一的途径就是我们必须满足简约化、标准化和规模化的需求。爱立信业务编排与保障产品将帮助我们快速、可靠、轻松地将新的创新业务推向市场并实现盈利。”

Telstra网络应用和云计算执行官Shailin Sehgal表示："5G的真正机遇在于它能够通过网络切片提供超越标准移动宽带的优质、可靠和差异化业务体验。借助爱立信的动态网络切片能力，我们能够设计、体验并提供业务，以满足特定客户用例的需求。随着我们继续为澳大利亚投资和开发先进的5G连接，这一能力将扩展到更广泛范围的客户用例机遇中，无论是最庞大的企业客户或个人用户，都能够享受到我们所提供的令人难以置信的价值。”

Rogers公司首席技术与信息官Ron McKenzie表示："我们很自豪能够成为加拿大首家成功完成5G网络切片技术全国范围现场测试的运营商，这是我们为加拿大人民提供最大、最好网络的承诺的一部分。这项业界领先的技术与新的编排能力相结合，将帮助我们推动创新，实现新的5G用例和应用--将更多加拿大人连接到无线家庭互联网，并为我们的公共安全合作伙伴和企业提供支持。"

GlobalData高级首席分析师Andy Hicks表示："爱立信正在推出全面的业务编排和保障产品、解决方案和服务，从而能够大规模提供包括网络切片功能在内的差异化连接服务。爱立信业务编排与保障产品的多域业务编排功能演进推动了业务产出，实现了基于意图的闭环运营。"