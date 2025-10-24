爱立信与沃达丰宣布达成一项重要的五年期可编程网络合作伙伴关系

近期，爱立信与全球领先的电信企业沃达丰共同宣布了一项为期五年的战略合作关系。双方将在多个关键市场使用爱立信高性能可编程网络解决方案，对整个沃达丰网络进行现代化升级。

爱立信将成为沃达丰在爱尔兰、荷兰和葡萄牙的唯一RAN供应商，同时继续在德国、罗马尼亚和埃及担任沃达丰的RAN主要供应商。此举将进一步深化双方的长期战略合作关系。

沃达丰RAN基础设施与管理系统的这一现代化升级，将为大规模部署5G独立组网奠定基础，使沃达丰能够为消费者及企业客户提供具备性能保障的差异化连接解决方案。

根据合作协议，沃达丰将在上述市场的网络中大范围部署爱立信先进且兼容Open RAN的Massive MIMO无线产品、RAN Compute解决方案，以及5G Advanced RAN软件能力。

这项泛欧洲的合作协议将引入爱立信智能自动化平台及多款AI驱动的rApp，并将按市场分阶段部署，用于实现RAN的自动优化、能效提升，并高效管理多供应商网络。

德国将成为首个部署该平台及rApp以实现爱立信与多供应商RAN管理的市场，相关工作将于2025年第四季度启动。此次全方位的AI与网络升级合作将助力沃达丰的基础设施达到世界领先水平，为其迈向自主网络奠定基础，确保其网络处于技术领先水平并具备满足未来需求的能力。

沃达丰集团首席网络官Alberto Ripepi表示：“与爱立信的这一战略合作是我们网络升级过程中的重要一步。通过使用新一代设备实现网络现代化，并引入高性能的新型5G Advanced技术，我们的基础设施将得到大幅提升。这不仅能够为客户带来极佳的体验并提高网络效率，同时借助自动化与AI代理，实现对网络需求的实时、无缝响应。我们还通过我们的合资企业Aduna为开拓新兴的网络API市场奠定基础。凭借这套强劲的‘组合拳’，我们将能够向开发者开放网络能力，进而引发新一轮的应用与服务创新浪潮，使沃达丰站在网络技术与创新的前沿。”

爱立信高级副总裁兼欧洲、中东和非洲市场区域负责人Patrick Johansson表示：“我们十分高兴能够通过这项变革性协议深化与沃达丰的长期合作。此次合作契合我们的高性能可编程网络愿景，为沃达丰提供差异化连接体验奠定了坚实基础。我们正通过在消费和企业领域推出创新的性能型解决方案，开辟服务变现的新机遇并推动新一轮电信创新浪潮。”

沃达丰将使用爱立信5G Advanced RAN软件解决方案进一步强化其网络基础设施。该解决方案使用AI和自动化技术实现智能实时网络管理、提高运营和能源效率、提供卓越的设备与网络性能，并通过差异化连接服务开辟新的收入渠道。

此次合作将依托高性能可编程网络架构，为沃达丰各市场的加速创新和开发新应用场景奠定基础。这一前瞻性的做法将确保沃达丰的网络基础设施能够适应未来并兼容新兴技术，进而巩固其在全球电信领域的领导地位。