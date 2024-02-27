Telstra与爱立信合作完成网络切片无线业务编排

近日，爱立信与澳大利亚电信（Telstra）宣布，双方在为澳大利亚企业提供5G网络切片服务的合作中实现了世界领先的重要里程碑。在此合作中，双方利用全新爱立信动态网络切片（Ericsson Dynamic Network Slicing）解决方案所提供的功能、全面运营网络切片并实现盈利，目前已经完成了首阶段工作，并在Telstra领先的5G网络上实现了基于切片的用例，如固定无线接入（FWA）、广播、汽车互联、体育场或区域服务等。

两家公司已经完成了该项目的初期无线功能建设。这一阶段的两个主要特点是：完成Telstra的无线接入网（RAN）速率控制调度（RCS）的编排，使网络切片能够支持无线资源的有效利用；通过爱立信发现及调节框架（Ericsson Discovery and Reconciliation Framework）集成爱立信的通用拓扑服务（Ericsson’s Common Topology Service）和RAN管理层，创建自动发现整个Telstra 5G无线接入网（RAN）拓扑结构的能力。

在2024年期间，合作双方将完成下一阶段的工作，即开发和部署更先进的开放式架构支持功能。两家公司将开发一个网络抽象层，通过网络即服务（Network as a Service）可复用模型与Telstra IT系统进行开放式集成，以处理整个客户行程的服务订单管理，包括服务可行性检查、现场勘查、订单激活以及网络切片调节、天线安装和网络保障用例。

爱立信动态网络切片（Dynamic Network Slicing）是Telstra为各类企业提供新服务的基础，是使网络切片实现可操作可实施的解决方案。该解决方案以爱立信业务编排与保障产品（Ericsson Service Orchestration and Assurance product）为基础，并附加软件资产和一系列补充服务，助力网络切片的实现，让Telstra能够快速、轻松地通过新的定制服务体验进行创新，并按需支持性能或网络弹性的相关要求。

爱立信澳大利亚和新西兰区负责人Emilio Romeo表示："我们很荣幸能与Telstra在这项任务中建立如此深入与成功的合作关系，以确保5G网络切片尽可能的被那些将其作为创新与演进平台的人所使用。构建以自动化为主要特征的系统，以降低复杂性并提高效率，是实现优质服务体验、无缝卓越运营以及通过新业务模式确保收入的正确路径。"

Telstra网络应用和云计算执行官Shailin Sehgal表示："5G的真正机遇在于它能够通过网络切片提供超越标准移动宽带的优质、可靠和差异化服务体验。借助爱立信的动态网络切片能力，我们能够设计体验并提供服务，以满足特定客户用例的需求。随着我们继续为澳大利亚投资和开发先进的5G连接，这一能力将扩展到更广泛范围的客户用例机遇中，从最庞大的企业客户到个人用户，都能够享受到我们所提供的令人难以置信的价值。。”

爱立信业务编排与保障（Service Orchestration and Assurance）、爱立信动态网络切片（Dynamic Network Slicing）解决方案及相关服务现已向全球范围内希望在开放式可编程网络上提供更多差异化连接的新老客户推出。欲了解更多信息和详情，请访问爱立信网站。