中華電信與愛立信MWC簽署合作備忘錄 攜手推進5G Advanced 次世代網路演進

中華電信與愛立信宣布於世界行動通訊大會(Mobile World Congress) 簽署「2024 5G Advanced 合作備忘錄」，雙方將針對5G Advanced相關技術發展持續合作，致力推進商用服務，探索特定場域包含延展實境( Exteded Reality, XR)與媒體應用、時間關鍵型通訊與工業自動化應用、5G輕量版（RedCap）、AI驅動的網路節能方案與智慧化網路營運等技術，為下世代6G的早期研究與發展奠定基礎。

此次合作內容聚焦於3GPP Release 18 (R18)相關技術的推進與商用。3GPP是全球行動通訊標準組織，其所發布的5G最新標準R18 即將在2024年3月正式凍結。R18代表著 5G Advanced 技術的開端， 建立在由 3GPP Release 15、16 和 17所定義的5G 的基礎之上。在5G Advanced中所探討的技術領域預計會作為未來的6G網路系統的基石，藉此實現 5G 與 6G的銜接。

中華電信與愛立信都是3GPP的長期參與者，參與行動網路技術演進的標準制定與研發。本次就R18技術的未來應用合作將延續現有技術效能的持續優化，並著眼於下一世代的應用需求。除了為延展實境 （XR）、輕量版（RedCap） 設備和網路能源效率提供支援的技術要件外，人工智慧 （AI） 和機器學習（ML）將在 5G-Advanced中發揮關鍵角色，例如中華電信和愛立信已運用愛立信AI智慧節能解決方案，在不影響使用者體驗的前提下，可節省高達34%的能耗，為運用新技術打造高效節能網路奠定了良好的基礎。

在網路架構方面，愛立信將持續協助中華電信發展核心網混合雲化架構。雲端原生是電信商滿足 5G 和後續 6G 新興業務環境要求的關鍵，不僅具備靈活性且能縮短創新新服務上市時間，透過雲化架構分離軟硬體，可提高效率和自動化，是在日益複雜的網路和服務產品中管理成本的關鍵。

中華電信執行副總經理暨網路技術分公司總經理簡志誠表示：「中華電信行動網路在各項指標上皆名列前茅，與長期夥伴愛立信的先進行動技術上的合作功不可沒。透過攜手探索最新5G Advanced 技術，提升網路韌性，大幅節降設備空間、用電量與建設成本，提供給用戶更好的服務體驗，同時落實永續低碳轉型，迎向綠色通訊，致力成為以永續發展為基礎的國際標竿企業。」

台灣愛立信總經理周大企表示：「5G系統目前正在快速部署，並且正在為範圍廣泛的服務提供高速率、低延遲的通訊連結。我們相信，未來行動通訊服務業者將會增加對AI及ML和網路自動化的使用，同時兼顧降低耗能。我們很開心能再度與中華電信簽署合作備忘錄，協助客戶發揮5G的完整潛力，推進台灣邁向下一階段的5G發展，同時以節能解決方案共創永續淨零環境。」

本合作備忘錄於2024年2月28日在世界行動通訊大會由中華電信執行副總經理簡志誠與台灣愛立信總經理周大企代表簽署，並由中華電信總經理林昭陽與愛立信東北亞區總裁兼資深副總裁藍尚立 （Chafic Nassif）進行見證。